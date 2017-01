Las familias del Yak-42 replican al Gobierno que “Trillo se va porque los españoles queremos que se vaya”

El movimiento del Gobierno de Mariano Rajoy de relevar a Federico Trillo de la embajada española en Londres porque “toca” y no por el dictamen del Consejo de Estado ha encontrado el rechazo frontal de la Asociación Familias Víctimas Vuelo Ilegal Yak-42. Tachada como “mentira enmascarada”, los familiares no dudan: “Trillo se va porque los españoles queremos que se vaya”.



La portavoz de la asociación, Curra Ripolles, al conocer la noticia del relevo de Trillo (y de otros 72 embajadores) ha cargado contra la decisión del Ejecutivo en un mensaje en Twitter dirigido a Mariano Rajoy. “No le consentimos que lo deje porque estaba previsto. Se va por impresentable, por indigno y por falta de honor”, ha sentenciado Ripolles.



Asimismo, en un comunicado, la asociación ha manifestado que la destitución como embajador no se hace por la “indignidad de desempeñar dicho cargo en nombre de España”. Es más, el colectivo ha recalcado que no admitirá que el exministro ostente un nuevo cargo público o de representación.



Pero las frases de la portavoz de la Asociación Familias Víctimas Vuelo Ilegal Yak 42 dirigidas al presidente del Gobierno no han cesado: “No puede volver a engañarnos y vendernos otra mentira enmascarada diciendo que [el relevo] estaba en los planes. No, Rajoy, Trillo se va porque los españoles queremos que se vaya”. Algo que la asociación, en el comunicado, mantiene aseverando que no se puede seguir encadenando “las anteriores ardides, mentiras y falacias” argumentando que es un relevo planificado y no la consecuencia del contundente informe.



Por último, la asociación ha recalcado que, aunque sea “tarde”, es la “hora de la reparación” porque así lo pide “el Consejo de Estado, la sociedad española y los familiares”.