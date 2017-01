El Ayuntamiento de Madrid ‘blinda’ sus promesas sociales pese a la prórroga de los presupuestos

La prórroga de los presupuestos madrileños -al no haber un acuerdo inmediato entre Ahora Madrid y el PSOE- no dañará los principales planes que abordará el Ayuntamiento de Madrid en este inicio de 2017. El Gobierno de Manuela Carmena ha anunciado que, pese a este alargamiento presupuestario, blinda una serie de políticas sociales que han sido los grandes anuncios del Consistorio.



El delgado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado este miércoles las consecuencias de la prórroga presupuestaria que ha tenido que realizar el Ayuntamiento al no alcanzar un acuerdo con los socialistas para aprobar las cuentas para 2017. Y el concejal ha asegurado que se mantendrán a toda costa la construcción de vivienda pública para usos sociales, la rehabilitación del plan Mad-Re, el Fondo de Reequilibrio Territorial, los presupuestos participativos, la limpieza o las actuaciones en centros educativos, según ha recogido Europa Press.





La prórroga de presupuestos no va impedir el cumplimiento de los objetivos políticos de Ahora Madrid por eso blindamos los ejes estratégicos pic.twitter.com/Fy2MVntYDz — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) 4 de enero de 2017

Unos ejes blindados entre los que también se incluyen la subida prometida del 1% en las retribuciones de los empleados públicos; algo que se pondrá en marcha cuando legalmente sea posible por parte del Estado. Asimismo, el Consistorio también asegura que para 2017, a espera de que se aprueben los presupuestos, seguirá en pie el incremento de la aportación al Consorcio Regional de Transportes; la; la construcción de; lacomo la de Plaza de España, el Mercado de Legazpi, en el Parque Lineal del Manzanares, el Anillo Verde, instalaciones de Policía Municipal y Bomberos o las inversiones en los cementerios.De hecho, Sánchez Mato ha sentenciado que estos “compromisos políticos no son un brindis al sol, no son faroles”. “para llevar a cabo las políticas a las que nos estamos comprometiendo. Eso”, ha asegurado el responsable de la economía en la ciudad.Por el momento, el lunes se retomarán las negociaciones entre Ahora Madrid y el PSOE.