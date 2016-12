Financial Times: el PSOE está ayudando a gobernar a Rajoy

Financial Times

“Rajoy desafía las expectativas mientras la oposición le ayuda a gobernar”. Así titula el periódico británico Financial Times una información referente a estas primeras semanas de legislatura, donde considera que a pesar de estar en minoría, el Partido Popular está consiguiendo mantener su posición dominante.



En gran medida gracias a la “colaboración” del PSOE, que en su momento advirtió que iba a “crucificar vivo” al presidente del gobierno, y que la realidad ha acabado por plasmar todo lo contrario.



Timoratos de una inestabilidad que supusiera la convocatoria de nuevas elecciones, los socialistas parecen haberse decidido a apoyar a Rajoy en las medidas más relevantes, como las referidas al techo de gasto. De esta forma, el presidente del gobierno no se ve entre la espada y la pared, tal y como, supuestamente, se preveía, y lleva la legislatura ‘a pedir de boca’.



Eso es lo que informa el periódico británico, que afirma “en cuestiones cruciales para el primer ministro, el señor Rajoy ha conseguido hasta ahora reunir una mayoría en el parlamento sin demasiado escándalo”.



El Financial Times incluye, además, el análisis de Antonio Barroso, consultor de Teneo, quien considera que "el PSOE ha estado dispuesto a cooperar con el gobierno en una serie de asuntos porque el principal incentivo para los socialistas ahora es evitar una elección temprana". Barroso insiste en que “no es una gran coalición” lo que está sucediendo pero sí un cierto nivel de cooperación entre las fuerzas mayoritarias.