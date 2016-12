Los promotores del encierro del 12 de Octubre avanzan nuevas acciones por todo Madrid

“Nosotros no nos vamos a rendir”. De esta manera, el Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS) está decidido a mantener las acciones contra la “precariedad laboral y la falta de personal y medios” en la sanidad pública madrileña. El encierro de este lunes en el Hospital 12 de Octubre, valorado de forma “positiva” por la organización, trajo una conclusión: la situación no se va a revertir “con una acción de un día”.



“MATS valora positivamente el encierro en el 12 de Octubre en cuanto a que supone el inicio de un ciclo de movilizaciones en distintos centros sanitarios y hospitales de la Comunidad de Madrid. Para decirlo con claridad: no hemos hecho más que comenzar”, avanza el colectivo en un comunicado.



Por ello, la organización insiste en no frenar su “lucha” hasta que se cumplan las grandes reivindicaciones que defiende MATS y que tiene en la conversión en fijas las 25.000 plazas temporales y la convocatoria de OPEs dos de los puntos clave para mejorar la sanidad madrileña. “Solamente así, se podrán aumentar el número de camas hospitalarias evitando los colapsos en las urgencias, las listas de espera y un sin fin de problemas que estamos viviendo en el día a día”, recalca el movimiento.



Un escenario que reclaman invertir y el tiempo no apremia al Gobierno de Cristina Cifuentes, según MATS. “En enero se llevarán a cabo nuevas acciones si no se toman las medidas adecuadas”, advierte la organización compuesta por personal sanitario y no sanitario. Todo con el fin que llevó a encerrarse en el Hospital 12 de Octubre: “Terminar con la precariedad laboral en la sanidad y la falta de personal suficiente para cubrir en nuestros hospitales y centros las necesidades de la sociedad”.