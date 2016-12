Continúa la ‘caza de brujas’ contra los errejonistas en Madrid: ocho ceses en una semana

Eva Muñoz, Sarah Bienzobas, Carlos Huerga, Blanca G. González, Mariana Arce y tres miembros de la Secretaría Política de Podemos de la ciudad de Madrid. Todos ellos tienen dos cosas en común: ninguno comparte las tesis políticas y estratégicas de Pablo Iglesias, y todos ellos han sido cesados a lo largo de los últimos días.



El último caso ha sido el de Blanca G. González y Mariana Arce, responsables y coordinadoras del área de igualdad de Podemos de la ciudad de Madrid. Ambas conocieron este martes la decisión de Jesús Montero, secretario general de Podemos en la capital, de relevarles en sus respectivos cargos. Lo curioso es que Montero no les avisó de la noticia y tuvieron que ser ellas mismas quienes llamaron al secretario general para confirmar la noticia.



Lo que empieza a dejar de ser curioso es que estos ‘relevos’ se estén produciendo exclusivamente en áreas coordinadas por personas con sensibilidades políticas diferentes al secretario general de Madrid. Eso es lo aseguran al menos los afectados.



Casualidad o no, Blanca G. González y Mariana Arce compartieron afinidad con la candidatura de Rita Maestre en las primeras de Madrid, del mismo modo que comparten mayoritariamente las tesis políticas de Iñigo Errejón.



“Esto no es un podemos para todas. Solo ha habido cambios en lugares donde no estamos afines, a pesar de que he puesto todo mi esfuerzo en incorporar al área de igualdad a personas de todas las sensibilidades políticas”, asegura Mariana Arce a ElBoletin.com. Arce afirma que no se metió en Podemos “para este tipo de prácticas caducas” y confía en que la mayoría del partido “no las comparta”.



En un comunicado publicado en Facebook, la ya excoordinadora de igualdad amplía su conclusión a que “solo existen problemas cuando surgen posicionamientos políticos”, a pesar de que la relación con Jesús Montero “haya sido siempre buenísima”. Al menos hasta ahora.



La decisión de Jesús Montero de relevar a Mariana Arce y a Blanca G. González ha sido la gota que ha colmado el vaso en el seno de la corriente afín a las teorías políticas de Iñigo Errejón, Rita Maestre o Clara Serra.



Sin embargo, el Consejo Ciudadano de Podemos Madrid alude en un comunicado que los cambios son una “reestructuración” basada en “criterios de eficiencia y eficacia para lograr el objetivo marcado por Podemos Madrid: el desarrollo de la hoja de ruta municipal aprobada en la Asamblea Municipal de mayo”. El denominado plan ‘Podemos Madrid 2017’.



Algo que no se creen la mayoría de los afectados, pues en el mismo caso de Mariana Arce, Montero le aseguró a Arce que estaban muy "satisfechos" con su trabajo. Además, sorprende a todos los implicados que el Consejo Ciudadano ejecute ahora – “nada más ganar Espinar” (asegura un miembro próximo a la Secretaría Política) – una estrategia aprobada en mayo.



“Si fuera una ‘reestructuración’ como dicen que están haciendo, quizá no habría estado de más contar con los afectados… que todos se han enterado a posteriori” denuncia esa misma persona, que afirma tajantemente que “simplemente esto demuestra lo que entienden los que hablan de un podemos para todas y por todas: todas las que me den toda la razón”.



El comunicado emitido por la dirección de Podemos municipal de Madrid informa que las áreas reorganizadas son cinco: Organización y Finanzas, Análisis Político y Social, Unidad Popular y Acción Institucional, Comunicación y Formación y Participación y Movimiento Popular. Una información para poner en cuarentena, ya que no incluye el cambio realizado en el área de Igualdad.



En cualquier caso, varios políticos han salido en defensa de las destituidas, como la propia Clara Serra, responsable del Área de Igualdad Estatal de Podemos.



Prescindir de @MarianaHortalez y @blanca_goga en Madrid es aplicar viejas formas políticas: apartar a la gente valiosa pq piensa diferente — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 20 de diciembre de 2016

El mayor riesgo para el cambio en Madrid es que nosotros mismos caigamos en la vieja política. Seguiremos trabajando por la gente pic.twitter.com/3ZAdFFMiWA — Carlos Huerga (@Chuerga) 15 de diciembre de 2016

Es una pena que tras más de un año de intenso trabajo se fulmine a la SP Podemos Madrid por pensar diferente. pic.twitter.com/0IJQP34g9u — Kike (@Kikeiros) 19 de diciembre de 2016

Este último caso se suma a lo sucedido en la Secretaría Política de Podemos de la ciudad de Madrid y al, tres miembros de Podemos que fueronde lapor tener “sensibilidades políticas” diferentes al secretario general de Podemos de la ciudad de Madrid, Jesús Montero.En una carta firmada por los tres, acusan a Moreno deen la toma de decisión. Denuncian que no fueron avisados formalmente del veredicto tomado por un Consejo Ciudadano municipal al que catalogan como “mermado por dimisiones opacadas, inoperativo y sin iniciativa política”.En relación a lo sucedido en la, ellos mismos compartieron en redes sociales su visión. Lo que ha podido saber ElBoletin.com es que Jesús Montero ha decidido prescindir de tres de los miembros que coordinaban el órgano. Todos ellos afines a posiciones políticas catalogadas como ‘errejonistas’.Según el documento enviado a los militantes, el equipo de la Secretaría Política denuncia que el actual secretario general “ha aislado de recursos a su Secretaría Política por no compartir las posiciones políticas personales de sus integrantes”, algo que paradójicamente podría suceder también a nivel estatal, donde las posiciones políticas entre la secretaría general (Pablo Iglesias) y la secretaría política (Iñigo Errejón) son considerablemente divergentes.