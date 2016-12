El número de trabajadores pobres en España se dispara un 30% durante la crisis

Uno de cada diez trabajadores europeos está en riesgo de pobreza. Esta es una de las conclusiones del informe Empleo y los Desarrollos Sociales en Europa (ESDE) que elabora la Comisión Europea y que pone de relieve que el trabajo no garantiza una salida de la pobreza. “Nuestras economías continúan creando trabajos (…) pero hay mucha gente que trabaja que todavía es pobre, lo que demuestra que no basta con crear puestos de trabajo sino de crear empleo de calidad”, ha advertido la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen.



En España, según el informe, un 13,2% de los trabajadores era pobre en 2014, es decir, ganaba muy por debajo del salario medio, lo que supone un 29,4% más respecto a 2006 cuando un 10,2% de los asalariados contaba con bajos ingresos. Se trata del segundo país de la Unión Europea con mayor número de trabajadores pobres, solo por detrás de Rumanía donde el 18,6% de los trabajadores cuenta con bajos salarios. En tercer lugar se sitúa Grecia con un 13,4%.



El informe también pone de relieve que el número de personas de entre 18 y 59 años que vive en hogares con baja intensidad de trabajo se incrementó en el conjunto de la Unión Europea desde el 10,3% de 2006 hasta el 11% en 2014. España es uno de los países donde más se ha incrementado el número de hogares en esta situación, desde el 7,3% de 2006 hasta el 16,5% de 2014. No obstante, el mayor incremento lo ha sufrido Grecia, desde el 9,2% de hace diez años hasta el 18,7% de hace dos años.



El empleo temporal, que comenzó a caer a mediados de 2008, volvió a subir a mediados de 2013 en el conjunto de la UE. Sin embargo, desde 2014, el aumento del empleo indefinido ha superado en gran medida el crecimiento de los empleos temporales. Éste representa ahora alrededor del 14% del total, según la Comisión Europea. El porcentaje difiere, no obstante, entre los países miembros, siendo España uno de los países con mayor proporción, más del 20%.



España también destaca en otro aspecto: el incremento del número de trabajadores a tiempo parcial. El informe destaca que el aumento de estos empleos ha sido mayor entre los hombres, llegando a multiplicarse por dos en el caso de España. En Grecia, Chipre y Eslovaquia se triplicaron.



La Comisión Europea refleja en su informe que el gasto social en el que se apoyaron los hogares afectados por la crisis disminuyó en 2012. Así, el gasto medio anual por cada persona desempleada se redujo entre un 5% y un 10% entre 2010 y 2013, especialmente como consecuencia de la pérdida de derechos tras un periodo prolongado fuera del mercado laboral.