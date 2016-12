Aznar renuncia a la presidencia de honor del PP y no estará en el Congreso de febrero

José María Aznar deja de ser presidente de honor del PP. El expresidente del Gobierno y máximo responsable de FAES ha enviado una carta a Mariano Rajoy para comunicarle su decisión de renunciar a este cargo. Esto no supondrá su adiós definitivo al partido, ya que seguirá como militante. En esta misiva Aznar también expresa su gratitud y afecto a los militantes por su dedicación y servicio a España y por su generosidad hacia su persona. “Me siento muy orgulloso de ser uno más entre ellos”, afirma.



“Quiero comunicarte, por medio de estas líneas, mi decisión de renunciar a la presidencia de honor del Partido Popular”. Así arranca la carta de Aznar a Rajoy en la que recuerda en el último congreso nacional celebrado hace cinco años los militantes “tuvieron la generosidad, una vez más, de elegirme” en el cargo. Algo que “fue para mí, como siempre, un orgullo”.



“Hoy la nueva situación de la Fundación FAES, que desde de su creación en Valladolid en 1989, siendo yo presidente de la Junta de Castilla y León, ha estado vinculada al PP; su independencia y, por consiguiente, su desvinculación del Partido Popular, aconseja, sinceramente, esta decisión”. Y es que “ningún patrono de FAES ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política”. De ahí que Aznar, como máximo responsable de esta fundación, no quiera “ser una excepción”.



Esta decisión significa también que no estará en el próximo Congreso del PP previsto para febrero. “He participado en todos los congresos del Partido Popular desde 1979. Será la primera vez que no lo haga, y, por lo tanto, quiero expresar mis mejores deseos de éxito en tan importante cita”, señala Aznar que mantendrá su condición de militante, “adquirida hace casi ya 38 años”.



El presidente de FAES ha mantenido también una conversación telefónica con Rajoy en la que le ha explicado su renuncia y, al igual que en la carta, ha deseado al jefe del Ejecutivo “los mejores aciertos en su tarea en estos momentos tan importantes y difíciles”.