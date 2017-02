Quabit se dispara con la subida de la apuesta inversora de su presidente

Quabit ha llegado a apuntarse este viernes alzas del 8,7%. La inmobiliaria ha vuelto a moverse al son que marcan los movimientos de Félix Abánades. El presidente de la compañía ha anunciado que cuenta con financiación para asumir hasta un 13,9% de la ampliación de capital en lugar del 10% al que hasta ahora se había comprometido.



La compañía ha explicado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el presidente de la ladrillera podrá acudir a la operación de forma directa o indirectamente a través de Grupo Rayet, o bien de “cualquiera de las empresas de su grupo”. En este sentido, esta última ha adquirido los más de cuatro millones de derechos que sobre la operación le correspondían a la Sareb, que en ningún caso hubiera acudido a la ampliación.



El volumen que ahora se ha comprometido a asumir el empresario alcarreño es de 5,3 millones de euros. No obstante, la operación podría no ser tan benigna para la cotización de la compañía como en un primer momento se podría pensar, ya que el acuerdo de financiación incluye la transmisión a algunos de los financiadores de 3,4 millones de derechos de suscripción de Rayet.



Si bien este movimiento se traduce en que los financiadores de Abánades acudirán a la ampliación en primera ronda, su posterior paso por caja no deja de ser una amenaza que los inversores han calibrado al punto de dejar a la mitad los avances en Bolsa desde los máximos intradía de los compases más eufóricos. Estos terceros suscribirán así un total de 2,4 millones de euros de una operación que finalmente se ha cifrado en 38 millones, si bien se han comprometido a realizar solicitudes adicionales por otros cinco millones de euros en la segunda ronda.



Más vertical ha sido el comportamiento de los propios derechos de suscripción preferente. Al conocerse la llegada de estos nuevos inversores y, sobre todo, que la esperada retirada de la Sareb ya había sido asumida, su valor ha llegado a subir un 35%. Desde los 0,080 euros a los que cerraron ayer jueves su negociación, hasta los 0,108 que han llegado a verse en los cruces más alcistas de este viernes. La negociación con estos títulos seguirá hasta el próximo lunes 20 febrero, inclusive.



En cualquier caso, desde la compañía no se espera la llegada de ningún nuevo inversor fuerte, porque el público al que se están dirigiendo no suele tomar más de un 3% de capital por las exigencias que implica el pasar a considerarse accionista de relevancia. No obstante, el presidente ha asegurado “no tener problema” en dar entrada en el consejo de administración a nuevos socios, siempre y cuando llegasen a la compañía con vocación de “permanencia”.



La operación tiene previstas tres rondas de adjudicación. Una primera preferente para los actuales accionistas del grupo, una segunda en la que podrán adquirir siempre que hubiese margen tantas nuevas acciones como las que se hubieran tomado en la fase anterior. Por último, un periodo discrecional donde se podría dar entrada a nuevos inversores o repartir a criterio de la directiva de la empresa entre aquellos que siguieran demandando más cartera.