El oro vuelve a brillar como refugio por excelencia entre los gestores de inversión

El clima de incertidumbre que gobierna los mercados ha devuelto al oro su papel como valor refugio de inversión por excelencia. No solo eso, sino que la búsqueda de rentabilidad en activos de mayor riesgo y la consiguiente fuga de capitales que había producido en el preciado metal lo sitúa en cotas récord de infravaloración.



Así lo creen los grandes gestores de inversión, y así lo recoge la Encuesta de Gestores de Fondos de Bank of America - Merrill Lynch, que viene a ser el CIS global del sentimiento del mercado. Nunca antes desde que se publica este sondeo mensual se había registrado un recuento neto tan elevado de respuestas que consideren que el oro está infravalorado a sus precios actuales. Un récord del 15% neto de responsables de gestión de fondos apunta en esta dirección.



El montante de gestores que opinan de este modo es al ecuador del mes de febrero más del doble que en el precedente enero, según recoge la encuesta. Además, se da la circunstancia de que el oro vuelve a situarse como el valor refugio predilecto de los inversores para guarecerse de los efectos que podría conllevar la que para estos es hoy por hoy la mayor amenaza mundial: el proteccionismo. Esta tendencia de muchas economías, con EEUU a la cabeza tras el asentamiento del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, es el principal riesgo para un 34% de los encuestados.



Este porcentaje se repite en cuanto a los que señalan el oro como su principal apuesta refugio. Los activos de volatilidad para cubrir carteras ante los bamboleos del mercado son la preferencia para un 20% de los encuestados, mientras que el dólar estadounidense se convierte en la opción para un 14% de los mismos. En este sentido, la subida de tipos de interés es el segundo riesgo a considerar por los expertos, que lo señalan en un 28% de los casos y donde, de nuevo, EEUU juega un papel determinante con los movimientos que la Reserva Federal de Janet Yellen decida seguir a medio plazo.



Sin embargo, no parece que el sentimiento generalizado del mercado sea un calendario especialmente activo en revisiones al alza sobre el precio oficial de la divisa norteamericana. Es así que un 28% de los gestores de fondos considera que el dólar está sobrevalorado, una porción que marca máximos desde septiembre del año 2006. En otras palabras, el mercado no había estado tan cauto sobre la moneda de la mayor economía del mundo desde hace más de una década.



Mientras tanto, sube con fuerza el sentimiento de que la economía se dirige hacia una situación de parálisis donde ni se entrará en recesión ni se generará inflación, lo que en inglés se denomina con la palabra goldilocks, que literalmente vendría a ser una ‘economía de ricitos de oro’. Son un 18% de los gestores los que apuntan a este riesgo para las finanzas globales cuando hace un año solo un 6% mostraban su preocupación por esta posibilidad.