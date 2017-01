eDreams despega al alza con la compra de Budget Places

eDreams Odigeo se apunta avances de más del 4% en los primeros compases de Bolsa después de haber adquirido la web de búsqueda y reserva de hoteles Budget Places. La compañía especializada en alojamientos de bajo coste pone a su compradora rumbo a máximos de las últimas 52 semanas con uno de los repuntes más notables del Continuo.



Con sede en Barcelona, donde Budget Places se fundó en el año 2003. Con más de 200.000 reservas al año y 55.000 pernoctaciones cada mes, permitirá a la cotizada la diversificación de sus productos, en línea con la estrategia de expansión de negocio de la compañía. Asimismo, la cotizada subraya que esta operación le procura acceso a la tecnología más innovadora del sector.



La operación ha llegado después de la venta del negocio de viajes corporativos en Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, “por lo que no supone impacto en los inversiones previstas para el año fiscal”, según figura en la nota corporativa que ha difundido. No obstante, no se han dado detalles sobre los términos de la misma.



El brusco avance de precios de eDreams ha aupado su gráfica hasta máximos del último año en los 3,17 euros por acción. Sin embargo, la euforia de los primeros cruces de la sesión se relajaba conforme esta avanzaba, reduciendo la ganancia al entorno del 3,4%.