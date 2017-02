Los agricultores y ganaderos lanzan su último grito contra el CETA en la semana de votaciones

La Eurocámara tiene este miércoles una de sus votaciones más determinantes en los últimos años: decidirá si dar o no el visto bueno al CETA. Mientras todas las miradas se centran en la socialdemocracia ante la división que ha vivido sobre este tratado, los agricultores y ganadores buscan aprovechar las últimas horas para recordar a los eurodiputados los problemas que podría traer el acuerdo de libre comercio ante “la ausencia de estudios y análisis” de sus consecuencias.



La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pone “en evidencia” esa falta de informes que certifiquen la no peligrosidad del CETA. De hecho, los colectivos aprecian “una inexcusable precipitación” en todo el proceso al ver que si mañana se aprueba el tratado ya entraría en vigor “de manera provisional” a partir de abril. Y todo, como denuncian, “sin esperar a su ratificación por parte de los Legislativos de los Estados Miembros”, más viendo que se trata de una firma de “enorme transcendencia”.



Y es que la organización no olvida que voces dentro de la Comisión Europea han reconocido que “no existen evaluaciones de impacto específicas para el CETA”. O así al menos lo manifestó el comisario Phil Hogan cuando confesó al eurodiputado popular Czeslaw Adam Siekierski que en Bruselas no constan estudios globales existentes que puedan especificar el impacto de este tratado en la agricultura familiar.



“En este sentido, puede deducirse, que tampoco están previstas las herramientas para que la Unión Europea pueda responder a los mismos en caso de que se produzcan, como es de temer”, lamentan los agricultores y ganadores en referencia a la falta de controles que ha habido para evaluar el impacto del CETA.



Por ello, la organización remarca que no se han creado garantías donde se certifique que el modelo agrícola europeo “no vaya a sufrir efectos perversos” del acuerdo entre Canadá y la Unión Europeo. De hecho, los agricultores y ganadores critican que el Parlamento Europeo recabó la opinión de las PYMEs Europeas ignorando a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.



“No entendemos por qué estas decisiones que son muy importantes y que pueden implicar cambios en la actividad de millones de agricultores y ganaderos así como variaciones de calidad que recaen, por otro lado, sobre el consumidor, se toman casi de manera fraudulenta, con una prisa que no existe”, sentencia la organización.