Merkel y Draghi se reúnen en Berlín en plena ‘tormenta Trump’

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, celebran hoy una reunión a puerta cerrada en la que se espera que despachen sobre temas como la política monetaria, la deuda griega o el estado de la economía europea. No se celebrará rueda de prensa tras este encuentro.



La cita, que se circunscribe en los contactos regulares que el banquero italiano mantiene con la política alemana, es la primera desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EEUU, según publica Bloomberg. En sus primeros días en la Casa Blanca, Trump ya ha cargado contra un euro que considera “infravalorado” en beneficio de Alemania.



No obstante, el presidente de EEUU no es el único problema al que se enfrenta Merkel, que en septiembre de este año volverá a competir en las urnas para obtener un nuevo mandato. Sobre la mesa está también el rescate a Grecia, para quien el FMI pide unas medidas de alivio que los socios europeos no están dispuestos a ofrecer.



Ayer mismo, el poderoso ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, avisó de que Grecia debe abandonar la eurozona si quiere un recorte de deuda. En unas declaraciones a la emisora alemana ARD recordó que “no podemos llevar a cabo una quita de deuda para un miembro de la moneda única europea, ya que está descartado por el Tratado de Lisboa”. “Para eso, Grecia tendría que salir de la zona monetaria”.



En las últimas semanas, Alemania ha elevado además el tono de sus críticas contra la política monetaria del BCE, presionando para una retirada gradual de los estímulos puestos en marcha por Draghi.