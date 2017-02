Cañete asegura que el Sáhara Occidental es un territorio ‘separado’ de Marruecos

El Comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha emitido una respuesta a la pregunta parlamentaria de Equo sobre el comercio de energía renovable de los Estados miembros de la UE con Marruecos que ha levantado mucha polvareda.



En su escrito, Arias Cañete asegura que “la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional” le hace poseer una especie de relación comercial diferente con la Unión.





La noticia ha sido celebrada por EQUO, que a través del eurodiputado,, ha festejado que la Comisión Europea haya entendido “que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto al de Marruecos”. En esa línea, Marcellesi espera ver puesta en práctica la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por la que “Esta sentencia y las palabras de Cañete no han sentado nada bien en Rabat, donde amenazan con cortar lazos con la UE si no cumple el acuerdo agrícola, aseguran fuentes de la agencia Reuters. Según este medio,l Gobierno marroquí dijo el lunes que pondría fin a la cooperación económica con la Unión Europea si no cumple con el acuerdo agrícola, justo días después de que un tribunal del bloque descartara que el pacto aplique al disputado territorio del Sáhara Occidental.