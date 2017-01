IU plantea a la UE una reforma legal para que no se criminalice a los voluntarios que rescatan a refugiados en el mar

Izquierda Unida, a través de sus eurodiputadas Marina Albiol y Ángela Vallina, trabaja para que las instituciones de la Unión Europea (UE) modifiquen sustancialmente la denominada Directiva de Facilitación “para evitar que aquellos voluntarios que trabajan en el mar o en las fronteras salvando la vida de las personas refugiadaspuedan ser detenidos y procesados por tráfico de personas”.



IU explica en un comunicado que “esta circunstancia sigue abierta pese a las denuncias realizadas tras experiencias anteriores, entre ellas la ocurrida hace ahora un año con tres bomberos de la asociación Proem-Aid que trabajaban en el Egeo”. E informa que dicho colectivo ha presentado una petición en igual sentido ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara.



Esas detenciones y otras muchas perpetradas desde entonces se sustentan, en opinión de IU, en el “vacío legal de la propia legislación comunitaria, que permite criminalizar a equipos de personas que se juegan la vida a diario de forma voluntaria para evitar que haya más muertes en el Mediterráneo”.



Para Vallina, coordinadora en esta materia en el grupo parlamentario GUE/NGL, donde se integra IU, “estas personas salvan vidas donde las instituciones y los gobiernos no llegan o no quieren llegar”. De ahí la “indignación y asombro” que provocan los casos de voluntarios “acusados y a la espera de juicio simplemente por rescatar a quienes huyen de una muerte segura en sus países de origen y no reciben ningún amparo oficial”.



La eurodiputada de IU considera “inadmisible el celo que se emplea para encausar a estos voluntarios y voluntarias”, mientras las políticas de la UE “se muestran insensibles ante la muerte ahogadas o de frío de miles de personas a las puertas de nuestras fronteras o mientras las mujeres son violadas en el tránsito. Es vergonzante”.



Ángela Vallina recuerda que el “derecho a recibir asistencia humanitaria está al mismo nivel legal que la obligación de prestarla por parte de los que están en condiciones de hacerlo”, por lo que “desde IU rechazamos de plano que estos temas acaben llegando a juicio.



Mariana Albiol, que pudo conocer directamente a los voluntarios enjuiciados de Proem-Aid cuando visitó Lesbos hace justo un año, cree que “la UE debería empezar por agradecerles su labor”, ya que “las 5.000 personas muertas desde 2016 hubieran sido muchas más de no ser por personas como ellos”.



Además, la portavoz de IU en el Parlamento Europeo critica el “doble lenguaje” de los grandes grupos parlamentarios, “que aunque luego sus discursos públicos no cuadren con lo que votan en el Pleno, apoyan las políticas criminales de las instituciones comunitarias. Éstas han cerrado las fronteras a las personas que huyen de guerras, hambre y pobreza, han firmado un acuerdo con Turquía para deportar a cientos de miles de personas y permiten que aquellos que están en las fronteras mueran de frío”.



Estas instituciones que “aplican políticas criminales” son precisamente la antítesis de “las organizaciones sociales, entidades, personas voluntarias que, salvando vidas, están siendo injustamente criminalizadas, como los compañeros de Proem-Aid”.



Por ello, Albiol ha pedido a la Comisión de Peticiones presentar una pregunta oral a la Comisión Europea con debate en el Pleno, para valorar la posibilidad de acabar con la criminalización de las organizaciones de voluntarios y voluntarias que trabajan en el mar.



Vallina, por su parte, ha solicitado que se “redacte una carta al Consejo y a la Comisión para proceder a la corrección de la Directiva” y dejar “perfectamente claro que las personas que ofrecen ayuda no pueden ser criminalizadas por su labor”.