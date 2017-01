Trump toma posesión con un discurso contra el “establishment” de Washington

Donald Trump ya es nuevo presidente de EEUU y ya ha emitido su primer discurso como tal. Unas palabras cargadas de mensajes al “establishment” y al “futuro” que llega con su presidencia. Después de agradecer a Barack Obama por la “gran ayuda” durante el proceso de transición, Trump no ha dudado en apuntar a los poderes que emanan en Washington.



“Washington ha prosperado, pero el pueblo no ha compartido esa riqueza. Sus victorias no han sido vuestras victorias. Durante mucho tiempo un pequeño grupo se ha repartido el poder mientras vosotros asumíais el coste. El establishment se protegía a sí mismo. Y eso cambia justo ahora. La ceremonia de hoy tiene un significado especial, no solo transferimos el poder de un lado a otro, estamos devolviendo el poder al pueblo”, ha aseverado el nuevo presidente estadounidense nada más arrancar un discurso colmado de alusiones a la clase trabajadora y al patriotismo.



Porque dos mensajes han protagonizado la intervención de Trump: una enmienda a la totalidad del mandato de Obama y un fuerte patriotismo con “EEUU primero” como bandera. “A partir de ahora sólo será EEUU primero. Todas las decisiones sobre comercios, impuestos, asuntos exteriores, inmigración se harán para beneficiar a los estadounidenses”, ha sentenciado.



El recién nombrado presidente no ha rehuido de hablar de la política comercial que capitaneará, el hasta hoy insólito proteccionismo. “La protección conllevará más prosperidad y riqueza”, ha insistido Trump acompañando su frase con la promesa de que “recuperaremos nuestros puestos de trabajo y nuestras fronteras”.



Un discurso sin novedades respecto a lo que ha ido afirmando en su campaña electoral y donde no ha dejado mayores pinceladas de cuáles serán sus primeras políticas más allá de apostar por el proteccionismo. “No vamos a aceptar políticos que solo hablen y no hagan nada. Ya no más mensajes vacíos”, ha advertido. Aun así, Trump tiene claro que exportar el modelo estadounidense ha finalizado tras avanzar que no buscará “imponer nuestra forma de vida a nadie, sólo queremos que brille como ejemplo”.



Y todo cargado de un patriotismo donde ha querido marcar las diferencias entre Obama, así como con los otros presidentes que han habitado en la Casa Blanca y su futuro mandato. “Durante muchas décadas, hemos dado dinero a los ejércitos de otros países, hemos defendido las fronteras de otras naciones mientras hemos rechazado defender la nuestra. Hemos gastado billones en el extranjero, mientras las infraestructuras de nuestro país se iban abajo. Hemos hecho ricos a otros países, mientras la confianza de nuestro país ha ido desapareciendo. Han cerrado fábricas sin pensar en los millones de trabajadores. La riqueza de nuestra clase media se ha quitado de nuestros hogares y se ha redistribuido por el resto del mundo. Pero eso es pasado. Solo miramos al futuro” , ha concluido Trump.