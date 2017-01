La UE investiga la pertenencia de Draghi a un ‘club exclusivo’ de banqueros

Los vínculos del Banco Central Europeo (BCE) con las grandes entidades, muchas de ellas ahora bajo su supervisión directa, se ponen bajo la lupa. Según publica Financial Times, la Defensora del Pueblo Europeo pondrá en marcha una investigación sobre la participación del presidente de la institución, Mario Draghi, en un foro privado y exclusivo para banqueros.



En concreto, el organismo de control ético de la UE investigará la pertenencia de Draghi al denominado ‘Grupo de los Treinta’, un foro de debate en el que participan ejecutivos de varios bancos del sector privado, algunos de los cuales son entidades supervisadas por el BCE.



Los jefes del Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Popular de China también son miembros, junto con ex altos funcionarios que ahora trabajan en el sector privado. También pertenecen a este exclusivo club el expresidente del BCE Jean-Claude Trichet y el expresidente de la Reserva Federal Ben Bernanke, así como Tidjiane Thiam y Philipe Hildebrand, vicepresidente de BlackRock y ex jefe del Banco Nacional Suizo, respectivamente.



La investigación arrojará más luz sobre los vínculos de la comunidad del banco central con el sector privado, que ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos años. Según señala el diario británico, el BCE ha estado envuelto en escándalos que implican la divulgación accidental de información financieramente sensible antes de su publicación en el sitio web de la institución.



Emily O'Reilly, la Defensora del Pueblo Europeo, ha decidido abrir una investigación tras recibir una queja del Corporate Europe Observatory. Una queja similar del mismo grupo en 2012 fue desestimada por su predecesor. Desde entonces, el BCE ha adquirido una posición más destacada en la arquitectura financiera de la eurozona y ahora tiene poderes de supervisión sobre los bancos más grandes de la UE. Esto ha provocado la necesidad de una nueva mirada a la relación del BCE con el grupo, según el organismo de control.



“Mi decisión de abrir esta investigación refleja las mayores responsabilidades que el BCE ha ganado en los últimos años”, ha señalado O'Reilly al Financial Times. “Este contexto alterado significa que las relaciones del Banco con el G30 merecen más escrutinio. Mi oficina ha pedido al BCE una reunión e inspección de los documentos pertinentes para entender mejor cómo está involucrado con el G30, cualquier otro paso se considerará a la luz de esto”.



El Defensor del Pueblo Europeo no tiene poder de sanción, pero puede inspeccionar documentos privados y convocar a los funcionarios para que testifiquen ante él.



Pese a esta investigación, el BCE recuerda a Financial Times que el “Tratado de Funcionamiento de la UE requiere que mantenga un diálogo con las partes interesadas externas”. En este caso, “el grupo en cuestión es un foro muy diverso que incluye a gobernadores de bancos centrales actuales y anteriores, ministros de finanzas, académicos y representantes del sector privado, incluidos los banqueros”.



“Como tal, lo vemos como un foro relevante con el que debemos comprometernos, recordando siempre que disponemos de una serie de normas e instrumentos para evitar conflictos de interés aparentes o potenciales”, añade el portavoz del BCE.