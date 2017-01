Neonazis griegos amenazan a los directores de escuela que escolarizan refugiados

Cerca de veinte neonazis griegos han acudido a una escuela pública de Perama, un suburbio de Atenas, para tratar de intimidar a la directora del centro y evitar que el colegio escolarice a niños y niñas refugiadas.



Desde el año pasado, varias escuelas públicas griegas se han sumado al proyecto de escolarizar a los refugiados, que hasta hace bien poco vivían privados de enseñanza reglada y dependían exclusivamente de la solidaridad de los voluntarios o de asociaciones no gubernamentales. La idea del Gobierno griego es que se acaben incorporando más de 20.000 niños refugiados al sistema público de Educación.





Sin embargo, los neonazis representados en Amanecer Dorado no están por la labor de tolerar esa medida, y han decidido amenazar a aquellos directores de colegio, profesores, padres y madres de alumnos que aprueban escolarizar refugiados. El último caso se ha vivido en la escuela de Perama (Atenas), donde la directora del centro ha demostrado gran valentía y compromiso con los derechos humanos no dejándose amedrentar por los neonazis.



Éstos, tal y como informa el periodista de Telesur, Hibai Arbide, estaban comandados por Yannis Lagos, el diputado de Amanecer Dorado que dio la orden de asesinar a Pablos Fyssas, el rapero de ideología anarquista.