Merkel a Trump: El destino de Europa está en sus propias manos

La canciller alemana, Angela Merkel, pidió hoy calma a los miembros de la Unión Europea (UE) tras las duras críticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y recordó que el destino de los europeos está en sus manos.



"Creo que nosotros como europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos", declaró la mandataria tras un encuentro con el primer ministro de Nueva Zelanda, Bill English, en Berlín. "Nosotros decidiremos sobre nuestros desafíos", indicó.



Durante una entrevista con los diarios "Bild" y "The Times", Trump criticó los problemas de funcionamiento de la UE, de identidad y los problemas que entrañan para sus miembros, al mismo tiempo que no dudó en calificar de "inteligente" la decisión de Reino Unido de salir de la UE.



Ante esta crítica, Merkel señaló que gracias a las eficientes estructuras y a su fortaleza económica, la UE puede luchar contra el terrorismo, avanzar en el proceso de digitalización y combatir otros problemas.



Respecto a las críticas de Trump a la política de refugiados alemana, que el futuro presidente de Estados Unidos calificó como un "error catastrófico" y relacionó con el terrorismo, Merkel respondió que la lucha contra el terrorismo supone un gran desafío para todos los países como Francia o España. "La lucha contra el terrorismo es un desafío global", apuntó.



"Hay que separar una vez más de manera clara la cuestión de los refugiados de la guerra civil en Siria", insistió. "Muchos sirios no sólo huyen de la guerra civil, sino también del terrorismo en su país", declaró.



Sobre las futuras relaciones con el presidente estadounidense, Merkel insistió en que tanto sus posturas como las de Trump ya son conocidas. "Personalmente, espero a que asuma el cargo el presidente de Estados Unidos", dijo. "Naturalmente cooperaremos a todos los niveles", agregó.