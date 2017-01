Rusia niega que esté chantajeando a Trump con grabaciones sexuales

Cabe la seria posibilidad de que Donald Trump nunca critique a Vladimir Putin ni imponga sanciones a Rusia porque está siendo chantajeado por la Administración del Kremlin con información personal y financiera comprometedora.



Así lo asegura al menos la cadena estadounidense CNN, que destaca que las cuatro agencias de inteligencia del país han informado a Trump y a Barack Obama de la posibilidad de que Moscú disponga seriamente de informaciones comprometedoras del nuevo presidente de Estados Unidos. Entre esas informaciones, se rumorea con la existencia de un vídeo de alto contenido sexual grabado en el 2013 donde el nuevo presidente aparece rodeado de prostitutas en una habitación de un hotel de la capital rusa.



Estas informaciones no están contrastadas, aseguran las agencias de inteligencia de EEUU, pero tienen cierta credibilidad al haber nacido de un informe elaborado por una empresa privada británica, propiedad de un ex espía del servicio secreto del Reino Unido. Un espía que trabajó durante muchos años en Rusia y al que tanto la CIA como el resto de las agencias dan la máxima credibilidad.



Dicho informe comienza con una frase que encaja con las acusaciones que han envuelto la campaña electoral de Estados Unidos y con el posterior resultado de las elecciones: “El régimen ruso ha estado cultivando, apoyando, y asistiendo a Trump durante al menos 5 años. El objetivo, apoyado por Putin, ha sido incentivar divisiones y tensiones en la alianza occidental".



Entre los objetivos de Rusia, según el informe, estaría alejar a la OTAN de sus fronteras y de Ucrania, así como salvar las sanciones impuestas por países del eje occidental.



Trump y Rusia lo niegan



Trump, que hoy dará su primera rueda de prensa tras las elecciones, asegura en su medio de comunicación predilecto, Twitter, que el informe sobre el supuesto espionaje es "una fabricación completa y total, un sinsentido" pagado por sus "opositores políticos".





Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair!

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?