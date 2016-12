Italia sale al rescate del tercer banco del país con 20.000 millones

El Gobierno de Italia saldrá al rescate de Banca Monte dei Paschi di Siena después de que el banco más antiguo del mundo no fuese capaz de conseguir 5.000 millones de euros en el mercado. Será la mayor nacionalización de una entidad financiera italiana desde la década de 1930.



Con el objetivo de poner fin a una prolongada crisis bancaria que ha estancado a la economía, el primer ministro Paolo Gentiloni dijo que su gabinete autorizó un fondo de 20.000 millones de euros para ayudar a los prestamistas en problemas, primero y principalmente a Monte dei Paschi.



La banca italiana carga con 356.000 millones de euros en créditos incobrables, un tercio del total de la zona euro, algo que ha erosionado la rentabilidad del sector y ha socavado la confianza de los inversores. Una nacionalización de Monte Paschi podría ser seguida por otras, como la de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza. Los bancos podrán solicitar recapitalizaciones preventivas.



El Gobierno ha dicho que la esperada operación de rescate se realizará dentro de las normas de la Unión Europea, lo que significa que algunos tenedores de bonos de Monte dei Paschi se verán obligados a aceptar pérdidas para garantizar que los contribuyentes no asuman el coste total. No obstante, el Gobierno y Monte dei Paschi prometieron que protegerían a los cerca de 40.000 minoristas que habían comprado la deuda subordinada del banco.



En concreto, los poseedores de títulos de nivel 1 de Monte Paschi obtendrán valores que representan el 75% del valor nominal, mientras que los bonos Tier 2, pertenecientes principalmente a inversores minoristas, se convertirán en nuevos títulos por el 100% de su valor nominal. El Tesoro ofrecerá a los minoristas el intercambio de las acciones obtenidas en el canje forzado con bonos senior del banco como compensación al final del proceso.



"Hoy es un importante día para Monte dei Paschi, un día que lo ve dar un giro y le permite tranquilizar a sus depositantes", dijo Gentiloni, quien asumió su cargo la semana pasada y se ha puesto como prioridad el rescate del banco.



Monte dei Paschi fue evaluado como el más débil de los 51 bancos europeos sometidos a las pruebas de solvencia realizadas anteriormente este año por el Banco Central Europeo. Recibió de plazo hasta fin de año para resolver sus problemas o se enfrentaría a su desmantelamiento.