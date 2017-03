¿Tendría realmente sentido la fusión entre Bankia y BMN?

Ha sido uno de los rumores más recurrentes del mercado durante el último año, y algunas informaciones apuntan a que en los próximos meses podría confirmarse. La fusión entre Bankia y BMN, las dos entidades que siguen bajo el control del Estado –el FROB tiene una participación de aproximadamente un 65% en cada una- podría ser una realidad en los próximos meses, dentro de la estrategia del Gobierno para recuperar en la medida de lo posible las ayudas públicas.



Bankia ha recibido a través de diferentes tramos de rescate un total de 22.424 millones de euros, y a través de dividendos y colocaciones de acciones ha logrado devolver hasta el momento 1.836 millones (incluyendo el último dividendo todavía no desembolsado). Más complicado es el caso de BMN, que recibió 1.645 millones de euros. De no fusionarse con Bankia, las únicas opciones para recuperar estos fondos pasarían por una venta que no ha despertado demasiado interés en el sector o por una arriesgada salida a Bolsa en un futuro próximo.



La apuesta clara del Gobierno es una integración de ambas entidades que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido públicamente en varias ocasiones. Tal y como señaló Guindos en una intervención en el Comité de Economía del Congreso, la operación “tiene un indudable interés”, ya que permitiría al FROB “apropiarse de dos tercios de las sinergias” que produciría esta fusión, teniendo en cuenta que la participación del Estado en ambos bancos ronda el 65%.



También el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha reconocido que la fusión tiene “lógica industrial”, aunque ha avisado de que el reto sería ahora llevarla a una “lógica financiera”. Sobre ese aspecto pueden arrojar un poco de luz los analistas de Bankinter, que en un reciente informe apuntaban a que una integración de las dos entidades no sólo tendría sentido estratégico sino que que permitiría a Bankia incrementar el volumen de activos (en torno a un 20,0%) y ganar cuota de mercado en las regiones de origen de actividad de BMN (Granada, Murcia e Islas Baleares).



Estos expertos avisan, no obstante, de que la clave de la operación está en el precio de adquisición y en las sinergias de costes derivadas de una hipotética integración. La rentabilidad actual de BMN es baja -inferior al 3,0%, según sus cálculos- por lo que los múltiplos de adquisición deberían ser atractivos e inferiores a los que cotiza Bankia (en torno a 0,8 P/VC). “Consideramos interesante para Bankia la adquisición en un rango de precios comprendido entre 700 y 900 millones de euros lo que implicaría un múltiplo de valoración para BMN de 0,3/0,4 P/VC”, apuntan.



En otro informe del año pasado, los analistas de Ahorro Corporación también ‘bendecían’ la operación. De acuerdo con sus cálculos, si la adquisición se realizara en cash a PBV=0,5x, y estimando unas sinergias del 30% de la base de costes de BMN, el impacto positivo en el beneficio por acción de Bankia sería del 11% el primer años y del 13% en el segundo. En capital el impacto, de -153 puntos básicos, sería “asumible” teniendo en cuenta que Bankia cuenta con una de las ratios de solvencia más elevadas.



El mayor riesgo, como suele ocurrir en todas las operaciones corporativas, es para las plantillas, si bien es cierto que las principales áreas geográficas de influencia son bastante complementarias, resultado de las antiguas cajas que les dieron origen. Bankia surgió de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja y Caixa Laietana; mientras que BMN aglutinó a Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada (también Caixa Penedès, pero este negocio fue vendido al Sabadell).



Así las cosas, la mayor duplicidad sería la de los servicios centrales, donde Bankia emplea a algo menos de 1.800 trabajadores y BMN a otros 650, y en la zona de la comunidad valenciana, donde la presencia de Bankia heredada de Bancaja es muy fuerte (unas 400 sucursales).