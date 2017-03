El PSOE pide a los estibadores que desconvoquen la huelga por "responsabilidad"

El PSOE ha anunciado que votará en contra del real decreto de estibadores del Gobierno aprobado la semana pasada si no hay acuerdo entre las partes y ha pedido a los sindicatos que desconvoquen la huelga para negociar. Una huelga que arrancará este lunes 6 de marzo.



“Pedimos a las partes que se impliquen activamente, a los sindicatos que desconvoquen la huelga por responsabilidad y al gobierno que tome cartas en el asunto y contribuya a que haya avances en la negociación”, ha reclamado el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, en declaraciones en el Congreso, según una nota del partido.



Saura ha pedido a los trabajadores de la estiba que no vayan a la huelga “porque tiene unos efectos muy negativos para la economía española” y ha hecho un llamamiento “al gobierno para que se implique directamente” y “consiga cuanto antes un acuerdo de todas las partes”.



El portavoz de Economía de los socialistas ha dejado claro que si no hay acuerdo de las partes el PSOE “no va a apoyarlo”, ya sea como real decreto ley o como proyecto de ley. “En ningún caso”. Y es que, “si no hay acuerdo de las partes no lo va a apoyar, ni se abstendrá, votará en contra”, ha defendido Saura, que tampoco habrá con el Ejecutivo de Mariano Rajoy al respecto hasta que haya un pacto.



“Con el Gobierno nosotros leemos muy atentamente los titulares y la letra pequeña”, ha manifestado el socialista, que ha insistido en que “hasta que no haya un acuerdo no vamos a hablar con el Gobierno, porque tenemos muy malas experiencias”.