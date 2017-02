Los ‘deberes’ que pone el sector a Guindos para la reforma de la ley hipotecaria

En las próximas semanas, el Gobierno reformará la ley hipotecaria en transposición de una directiva europea que obliga a España a mejorar las medidas de protección para los consumidores. En ese sentido, el sector bancario ya ha remitido -a petición propia del Ejecutivo- al ministro Guindos sus peticiones sobre los cambios que deberán introducirse en la actual normativa.



La primera petición del sector pasa por que la nueva regulación sea “imperativa”, dejando la más mínima opción posible a ser interpretada en un sentido u otro por los tribunales. Una de las principales quejas de los asesores legales de la banca durante los últimos años es que consideran que los jueces están yendo más allá de lo que establecen las leyes, apostando por una especie de “justicia social” en asuntos polémicos en vez de ceñirse a las normas, lo que estaría generando incertidumbre jurídica.



“La protección del consumidor no puede ir en detrimento de la seguridad jurídica”, consideran las fuentes, que recuerdan que la cartera hipotecaria en España asciende a unos 600.000 millones de euros, por lo que consideran necesario salvaguardarla. Así, piden que cualquier cambio en la normativa mantenga la certidumbre de esta cartera.



Uno de las cosas que urge aclarar en la reforma hipotecaria a juicio de la banca es la cláusula de vencimiento anticipado tras el nuevo revés de la Justicia Europea, y que ya ha llevado a la PAH, por ejemplo, a exigir la nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias desde 1995. El sector pide que se establezca un baremo claro a partir del cual se tenga que activar esta cláusula, ya que las dudas han llevado a muchos juzgados a paralizar todas las ejecuciones.



Algo similar ocurre con los gastos de formalización de la hipoteca. “Aceptamos que hay algún gasto que pagar”, señalan estas fuentes, que consideran no obstante que la argumentación del Supremo ha sido errónea en el caso, ya que el contrato va en beneficio tanto del prestatario como del prestamista.



En un entorno actual de tipos de interés no sólo ultrabajos si no negativos, otra de las solicitudes que la banca ha trasladado al Gobierno pasa por que en la ley quede plasmado que en ningún caso las entidades financieras podrán pagar intereses a los clientes a los que les han concedido estas hipotecas. Hasta el momento esta opción ni siquiera era imaginable, pero la caída del Euríbor a tasas negativas (en enero la tasa se situó en el -0,095%) ha hecho saltar todas las alarmas.No obstante, en el sector bancario no se hacen demasiadas ilusiones de la norma que finalmente aprobará el Gobierno, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo de Mariano Rajoy necesitará llegar a un acuerdo con un PSOE que en estos momentos “quiere ganar puntos de cara al electorado”.



Las fuentes destacan también las propias tensiones internas en el Gobierno, entre un Ministerio de Economía y un Ministerio de Justicia que no siempre van de la mano, aunque consideran que finalmente Guindos se saldrá con la suya.