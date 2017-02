Funcionarios de Justicia piden que el Gobierno fuerce a la banca a devolver las cláusulas suelo

Las reacciones a la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy por la sentencia europea sobre las cláusulas suelo no se detienen. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha cargado contra las decisiones del Ejecutivo y así se lo ha hecho saber en un escrito al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios mayoritarios para exigir una solución “urgente y efectiva” y no la “chapuza” que, a su entender, se ha hecho.



Y es que la organización sindical ve en las medidas adoptadas por Justicia como una “nueva chapuza y un ejemplo más de improvisación en el sistema judicial”. Por ello, una de las soluciones que ha reclamado el STAJ pasa porque el Ejecutivo de Rajoy lleve a cabo una iniciativa legislativa que fuerce a los bancos a devolver de manera automática las cantidades ilegales cobradas por las cláusulas suelo.



“STAJ solicita, simplemente, el cumplimiento de las sentencias judiciales y no la rejudicialización innecesaria, que conllevará más perjuicio al ciudadano, más gasto al erario público y una nueva losa para la Justicia”, han apuntado desde el sindicato ante el temor de que el colapso de reclamaciones se convierta en una realidad.



Asimismo, han exigido la implantación “real e inmediata” de una de las medidas que salió del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que apostaba por la creación de juzgados especializados para las cláusulas suelo en cada provincia. Aunque la organización eleva la apuesta y reclama la creación de los que hagan falta.