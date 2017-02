La tensión regresa a la deuda europea y esta vez los ‘PIGS’ no son el problema

La economía europea da síntomas de recuperación, con la actividad creciendo a su mayor ritmo en casi seis años según los datos del PMI (56 puntos, pero esta situación no se está reflejando en los mercados de renta fija de la eurozona, donde los inversores vuelven a buscar refugio en la deuda alemana. No obstante, a diferencia de la anterior crisis del euro, la tensión en esta ocasión no responde a las diferencias entre los países periféricos, sino más bien de la incertidumbre ante eventos como las elecciones presidenciales francesas.



Según señala Markus Allenspach, jefe de investigación de renta fija de Julius Baer, “la Unión Monetaria Europea se encuentra de nuevo en un proceso de divergencia estructural más que de convergencia.”. Sin embargo, el experto considera que a diferencia de la crisis de 2011 y 2012, cuando las economías de Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España cayeron simultáneamente en recesión, ya “no se trata de la periferia frente al núcleo”, sino más bien de las perspectivas políticas “caso por caso”, con el foco puesto en las elecciones presidenciales de mayo en Francia y la también probable cita con las urnas en Italia.



Los inversores están llevando su dinero de nuevo a los bonos del gobierno alemán, como está mostrando la ampliación de los diferenciales, destaca Allenspach, que reflexiona que “los inversores parecen estar preocupados por las noticias políticas”. “Dada su experiencia con el referéndum del Brexit y las elecciones estadounidenses, parecen desconfiar de todas las encuestas y prefieren ver los hechos antes de invertir en activos franceses o italianos”.



El experto de Julius Baer recuerda además que las elecciones francesas están programadas para abril y mayo y que todavía no se sabe si se convocarán en Italia. “Por lo tanto, la política debe seguir conduciendo los mercados de bonos durante las próximas semanas”.



Ayer, la rentabilidad de los bonos alemanes a dos años tocó un nuevo mínimo histórico en el -0,872%, con lo que el diferencial respecto a sus homólogos franceses se situó en 44 puntos porcentuales, la más alta desde principios de 2012. Si se mide la prima de riesgo en base a los bonos a diez años, el diferencial llegó a alcanzar esta semana los 0,82 puntos porcentuales, también el más alto desde la anterior crisis del euro.



Los inversores exigen una prima cada vez mayor a Francia respecto a Alemania, asustados por la perspectiva de una victoria electoral del Frente Nacional en las presidenciales de primavera. La líder de extrema derecha Marine Le Pen ha prometido celebrar un referéndum para sacar a Francia de la eurozona, en lo que supondría una amenaza aún mayor contra el orden establecido en la Unión Europea que lo que supuso el Brexit.



Por el momento, las encuestas indican que Le Pen vencerá en la primera ronda, pero saldrá derrotada con quien se enfrente en la segunda vuelta. Sin embargo, el margen de esta derrota parece adelgazar a ojos vista: de acuerdo con una encuesta de Opinionway, la ventaja de su posible oponente Emmanuel Macron sería de 16 puntos, frente a los 20 puntos de hace sólo una semana.