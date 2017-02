El Congreso retrasa hasta el verano la investigación sobre el rescate bancario

La llegada del calor traerá consigo la investigación parlamentaria sobre el rescate de las cajas y la crisis financiera. Durante los últimos días, el Congreso de los Diputados ha estado diseñando el nacimiento de dos comisiones: la relativa a las cajas de ahorro y otra sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.



Tal como avanzó ElBoletín.com, la comisión de investigación sobre la crisis financiera no verá la luz al menos hasta junio. Un retraso que se debe a que la Junta de Portavoces de este martes ha confirmado que se convocará para la semana del 7 y 8 de marzo los trabajos relativos a la supuesta ‘policía política’ de Interior. Algo que provoca, como aseguraron fuentes socialistas a este medio, que se haga esperar a la del rescate para que no se solapen.



Y es que los socialistas afirman que hay una “norma no escrita” entre los grupos para que dos comisiones de investigación no arranquen al mismo tiempo. “Es una norma que no aparece en el reglamento, pero que se lleva a cabo”, declaran a este digital. No obstante, desde Unidos Podemos ya han mostrado su rechazo a esta ‘ley’. De hecho, su nueva portavoz, Irene Montero, ha anunciado que su grupo no pondrá reparos a compaginar ambas comisiones de investigación y que “presionará con insistencia” para que la del rescate arranque “lo antes posible”.



A pesar de ello, la comisión de investigación que rodea a Fernández Díaz tiene visos de alargarse hasta la entrada del verano. Como recoge Europa Press, la agenda parlamentaria y el parón de Semana Santa harán que hasta abril y mayo no comiencen las comparecencias. De esta manera, los trabajos que investigarán al departamento que dirigía el popular arrancarán con varios meses de retraso por la enfermedad que registró el exministro en Navidades.