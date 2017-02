Créditos rápidos: ventajas, riesgos y requisitos

En estos años de crisis económica, el negocio de los créditos rápidos ha experimentado un auge sin precedentes. Son muchas las familias, particulares y negocios que planean proyectos al principio o al final del año, desde la compra de un nuevo coched familiar, la reforma de un apartamento hasta la ampliación de un pequeño comercio, todo esto son metas a medio plazo, que si bien no suponen una importante inversión, inevitablemente necesitan un desembolso que del que muy posiblemente no se disponga de inmediato. Para ello, la solución son los préstamos rápidos o también conocidos como mini créditos. Además, en los últimos años esta posibilidad ha incrementado sus beneficios para el cliente el lo que ahorro de tiempo y papeleo de refiere, con la aparición de la nuevas tecnologías, que permiten hacer todos los trámites por Internet y obtener resultados casi inmediatos. Aunque solicitar un credito rapido online se ha convertido en un proceso sencillo con el paso de los años, existen ventajas, pero también algunos riesgos y pautas a tener en cuenta a la hora de decidirse por este tipo de solicitud de dinero.



Los tiempos en los que la banca ofrecía créditos sin límite han pasado, hoy en día es mucho más difícil obtener financiación tradicional, para solucionar esto han aparecaído los créditos rápidos, ofrecidos por empresas financieras. Este tipo de productos están particularmente enfocados a pequeñas cantidades y a plazos de devolución no demasiado largos , pueden ser muy utilies para gastos que han aparecido de repente y a los que no podemos hacer frente en ese mismo momento. Antes de contratar algunas de las múltiples ofertas es conveniente repasar sus ventajas y desventajas. Sin duda, uno de los beneficios más importantes es la velocidad, tanto en la aprobación como en la disponibilidad del dinero, por lo general no pasan más de uno o dos días antes de tenerlo en la cuenta, es por tanto mucho más rápido que obtenerlo en cualquier entidad tradicional. Además, es posible obtener hasta 10.000 euros en 48 horas y en muchos casos sin necesidad de aval, ya que la cantidad se obtiene únicamente con la garantía personal de la persona que lo solicita.



Por otro lado, contratar un credito rapido con una de estas empresas no obliga a contratar ningún otro producto financiero como ocurre con entidades bancarias tradicionales. No será necesario por tanto domiciliar ninguna cuenta ni hacerse con una de sus tarjetas de crédito o seguro para obtener el dinero. Sin embargo, existen pequeños inconvenientes que no deben pasarse por alto, en algunas de las ofertas se incluye como requisito disponer de una nómina, y es posible que algo más dependiendo de la cantidad. Además, en algunas ocasiones el precio de obtener un crédito rapido puede ser algo mayor que obtener un préstamo personal.



En definitiva, antes de lanzarse a la aventura de financiar un proyecto personal solicitando un crédito rápido es importante considerar algunos factores, lo primero es sopesar todas las alternativas, si se está en una necesidad económica imperiosa pueden ser de gran ayuda, pero no hay que olvidar que suponen una responsabilidad con la entidad que los concede.