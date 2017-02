Rato defraudó incluso cuando dirigía el FMI

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defraudó incluso cuando estaba al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Así se recoge en el informe de 634 folios que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) entregó el 23 de enero pasado al juzgado de instrucción número 31 de Madrid. Un documento, según El País, en el que se detalla las actividades presuntamente ilícitas del entramado de sociedades del que fuera ministro de Hacienda. Algo que él ha negado.



La policía antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015. En total, según el mencionado diario, las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”.



Según estos datos, Rato defraudó siendo director gerente del FMI. Un puesto que ocupó durante tres años, de 2004 a 2007.



La ONIF también sostiene que el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.



Entre los casos que se recogen en los más de 600 folios del informe se encuentra el referente al Hotel Alba de Layos. Tras asumir la Vicepresidencia del Gobierno de José María Aznar, Rato funda la sociedad COR con sus hermanos Ramón (ya fallecido) y María Ángeles. Esta firma, según la policía antifraude, construyó un hotel de cinco estrellas en la localidad toledana de Layos “que recibió una subvención algo inferior a un millón de euros de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por Rodrigo Rato”.



“Mala fe”



El exdirector gerente del FMI se ha defendido a través de un escrito de su abogado en el que asegura que cuando la ONIF alude a las transferencias desde el extranjero utiliza los datos “torticeramente” para argumentar que ha defraudado por su IRPF. “La ONIF, con evidente mala fe, cuantificó una cuota, supuestamente defraudada, partiendo de premisas falsas y, lo que es aún más grave, la información que le permitía dar una explicación alternativa más probable y en absoluto delictiva estaba contenida necesariamente en su base de datos”, asegura su abogado, según El Economista.



Para la defensa de Rato la policía antifraude de Hacienda ha cometido “gravísimos” errores en sus informes y reclama la nulidad de las diligencias de entrada y registros practicados en su vivienda y varias oficina, ya que entiende que se tomaron a raíz de un indiciario delito de alzamiento de bienes que seis días después quedó descartado.