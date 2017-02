Hacienda acusa a Rato de defraudar 6,8 millones entre 2004 y 2015

La Agencia Tributaria vuelve a poner al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato contra las cuerdas. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) entregó el 23 de enero pasado un informe de 634 folios al juzgado de instrucción número 31 de Madrid en el que, según El País, detalla las actividades presuntamente ilícitas del entramado de sociedades del exministro de Hacienda. Algo que él ha negado.



La policía antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015. En total, según el mencionado diario, las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”.



La ONIF afirma que el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.



Rodrigo Rato ha insistido a El País en lo ya dicho al juzgado a través de diferentes escritos al juzgado. “Este informe se origina en una denuncia, alzamiento de bienes, que sirvió para mi detención, aunque quedó demostrada su falsedad en 15 días. El informe contiene datos falsos o erróneos que la Agencia Tributaria tenía capacidad para conocer desde tiempo antes porque estaban en sus archivos”, sostiene el exvicepresidente del Gobierno, que reitera que pidió al juez que cambiara a los actuarios de la ONIF por considerar que no eran apropiados para continuar como auxilio judicial ya que iniciaron la causa con datos falsos, pero no lo ha hecho.



“Estoy estudiando el informe y lo contestaré”, ha anunciado Rodrigo Rato.