Asufin cree que la nueva ley hipotecaria no evitará “nuevos abusos de la banca”

La nueva Ley hipotecaria que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy no disipa las dudas de las asociaciones de usuarios, que se temen que la nueva norma no sirva para evitar que se repitan casos como el de las cláusulas suelo. “Un mero cumplimiento formal de la Ley, como se ha hecho hasta ahora, no evitará nuevos abusos por parte de las entidades”, ha señalado la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez.



Para Asufin, a pesar de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que con la nueva norma se pretende evitar dudas sobre la posible opacidad en las cláusulas y las implicaciones jurídicas, “sólo un verdadero cambio de cultura bancaria puede evitar que se reproduzcan los errores del pasado”.



El ministro Guindos ha señalado hoy que la nueva Ley hipotecaria que prepara el Gobierno para cumplir con la directiva europea será “especialmente protectora para el consumidor”, garantizando la “transparencia en una de las decisiones más importantes que toman las familias españolas”.



Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, el ministro ha apuntado que el Gobierno no sólo va a trasponer la directiva europea, sino que va a dar respuesta a algunos “problemas” que han puesto a la luz los tribunales con la falta de transparencia de algunas cláusulas. “Nuestro objetivo es establecer elementos que aumenten la transparencia, que el consumidor tenga pleno conocimiento de las implicaciones económicas y jurídicas del contrato que está firmando”, ha afirmado.



Ya en una “fase precontractual”, es decir, antes de la firma de la hipoteca, los bancos deberán poner a disposición de los clientes “una plantilla con una ficha de advertencia estandarizada” en la que se detallen las cláusulas y los contenidos “especialmente sensibles” que incluirá el contrato, no sólo las polémicas cláusulas suelo, sino también asuntos como los gastos de la hipoteca o las cláusulas multidivisa.



Asimismo en el momento de la firma, “se reforzará el control notarial” con el fin de comprobar que el cliente ha recibido la información precontractual “con la antelación debida”. Así, el cliente “deberá realizar una expresión manuscrita” en la que confirme que ha entendido todas las cláusulas.