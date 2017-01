Bankia devolverá el dinero de las cláusulas suelo a 60.000 clientes en un proceso exprés

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha aprovechado la rueda de prensa de los resultados de 2016 para anunciar que el banco ha puesto en marcha un “procedimiento exprés” en sus oficinas para que los clientes afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar el dinero pagado de más en sus hipotecas. Según sus cálculos, hasta 60.000 clientes podrán recuperar lo pagado de más gracias a este mecanismo.



Este procedimiento se pone en marcha tras la sentencia del pasado diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al reciente real decreto ley aprobado por el Gobierno. Bankia, que aclara que no se encuentra directamente afectada por esta sentencia, atenderá los casos que sean análogos a las mismas.



El banco enviará en los próximos días una comunicación en la que informará de la apertura del proceso. Para acogerse a él, los clientes sólo tendrán que acudir a su oficina de Bankia, donde dispondrán de una plantilla de solicitud para recuperar su dinero, en la que se detallará cuánto dinero ha pagado de más año por año. Así, a partir del 3 de febrero todas las oficinas del banco tendrán una información “exacta” que permitirá agilizar lo más posible el proceso.



Una vez que se compruebe que el cliente es uno de los afectados, el banco le ofrecerá el abono de la cantidad a devolver más el interés legal del dinero, pudiendo elegir el ingreso en efectivo en su cuenta o la amortización del capital pendiente de pago de su hipoteca. El pago se hará de manera inmediata en el mismo acto. Según ha explicado Goirigolzarri, la entidad “no ha establecido ningún filtro previo”, por lo que la devolución del dinero será prácticamente generalizada salvo en “algunos casos muy específicos”. En total, hasta unos 60.000 clientes se podrán acoger a este proceso, según los cálculos de Bankia.



Para el presidente del banco rescatado, esta solución supone “la mejor manera de alinear los intereses de los clientes con el de los accionistas”. “Preservamos los intereses de los accionistas porque nos ahorramos unos costes judiciales que no tienen ningún sentido”, ha defendido, para añadir que las sentencias hasta el momento muestran una proporción de 90 a 10 en contra del banco”.



Goirigolzarri, que ha rechazado tener que aconsejar al resto de bancos sobre las medidas que deben tomar, sí ha recordado que “tenemos la experiencia de los híbridos [las preferentes] y la OPS [la salida a Bolsa]”, que explica que Bankia haya adoptado esta decisión. Con la solución extrajudicial para la OPS, por ejemplo, el banco se ahorró unos 400 millones de euros en costes judiciales. Por cada 100 euros que devolvíamos al cliente, pagábamos otros 50 en costes judiciales”, ha añadido el consejero delegado, José Sevilla.



El banco ha realizado una provisión extraordinaria para hacer frente a la devolución de las cláusulas suelo de 65 millones de euros en términos netos, según ha detallado Goirigolzarri, que ha defendido que se trata de un problema muy “acotado” ya que afecta sólo al 3% de la cartera hipotecaria.



Por otro lado, el presidente de Bankia ha reflexionado que “el temas de las cláusulas suelo no afecta al sentido industrial y estratégico” de una posible absorción de BMN, operación sobre la que se ha rumoreado en el mercado desde mediados del año pasado. “Desafortunadamente no tengo ninguna novedad especial”, ha reflexionado, sino que Bankia “está a la espera” de la decisión que adopte el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).



En ese sentido, se ha mostrado convencido de que el FROB hará un trabajo de “gran transparencia” y, si finalmente se produce la fusión, “veremos cómo pasamos de la lógica industrial a la lógica financiera”. “No hemos contratado ningún asesor todavía porque no toca”, ha aclarado. Goirigolzarri considera lógico además que no se avance en el proceso de privatización de Bankia hasta que no se aclare este proceso, aunque ha recordado que “la decisión no es mía”.



Respecto a la nueva ley hipotecaria que prepara el Gobierno para cumplir con la directiva europea,”no hemos recibido ninguna información” del Gobierno todavía. No obstante, sí ha reconocido que “estamos en un momento de inseguridad jurídica, y si con la nueva ley se da seguridad, será una buena noticia”. “Mejoremos lo que tengamos que mejorar pero no nos olvidemos de las cosas buenas que tiene” el actual mercado hipotecario. Así, según ha explicado, ha permitido la accesibilidad de la vivienda de un 80%, mientras que el costo del stock de las hipotecas es del 1,3%, sólo por detrás de Portugal y Finlandia.



Aunque ha reconocido que los costos de las nuevas hipotecas ha ascendido hasta un 2%, ha explicado que esta subida se ha producido por el paso de las hipotecas a tipo variable a las de tipo fijo. Bankia ofrece ambas posibilidades, ha señalado Goirigolzarri, que sí ha apuntado que desde un punto de vista personal, “le recomendaría a un amigo” que contratase la hipoteca a tipo fijo, debido al escenario de tipos ultrabajos actual, “pero a Bankia le da igual”.



Los gastos de formalización de las hipotecas son otro de los asuntos polémicos que rodean al mercado hipotecario español. En ese sentido, en su nueva campaña el banco está adoptando “las recomendaciones del Colegio de Notarios”, que suponen compartir los gastos con los clientes.