Plataformas sociales exigen tanta prisa con la pobreza energética como para salvar a la banca

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Alianza contra la Pobreza Energética han calificado esta mañana de “totalmente insuficiente” el real decreto sobre el bono social y la prohibición de los cortes de luz aprobado en diciembre, pues solamente se refiere al consumo eléctrico y no a otros suministros como el gas y la luz. Por ello, han exigido una ley estatal “urgente y prioritaria” contra la pobreza energética “que atienda a todos los suministros”.



Tras llegar a un acuerdo el PSOE, el equipo de Mariano Rajoy aprobó el 23 de diciembre el real decreto, que tratará el pleno del Congreso la próxima semana. Antes de ello, los dos colectivos se están reuniendo este martes con todos los grupos parlamentarios para presentarles unas propuestas “lo más concretas posibles” dentro del marco legal que deja el pacto entre populares y socialistas.



“Tiene que ser un sistema lo más garantista posible dentro de un marco legal que no nos gusta”, ha señalado a la prensa Rodrigo Irurzun, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Proponen una definición de consumidor vulnerable y consumidor vulnerable, mecanismo basado en el principio de precaución por el que las compañías tendrá la obligación de solicitar un informe a los Servicios Sociales antes de cortar la luz y evitar que las eléctricas aprovechen la situación “para pasar a los clientes a tarifa de libre mercado y que queden desprotegidos”, ha explicado María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética.



De momento, a falta aún de reunirse con todos los grupos del Congresos, desde las organizaciones han visto receptividad a sus propuestas en rasgos generales. En lo que habría más discrepancia con algunos grupos es en la financiación del bono social.



Después de que el Congreso apruebe el real decreto ley, la tramitación y desarrollo del reglamento podría extenderse hasta un plazo de tres meses, aunque desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético recuendan que "no tiene porqué tardar tanto" y exigen al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital voluntad política y que el Gobierno se tome tanta prisa como ha mostrado “para salvar a la banca”.



"Es indecente que en España se ayude a la banca, a las eléctricas y a los grandes poderes económicos a la banca y las personas que no pueden pagar sus facturas se vean abocadas a cortes de suministro y tener que iluminarse con velas y ducharse con agua fría", ha apuntado al respecto.



Además, ambas plataformas piden “una ley de pobreza energética general que atienda a todos los suministros energéticos, para garantizar que ninguna persona en España deja de tener su casa en condiciones de habitabilidad por no poder pagar facturas”. “Es una cuestión de Estado”, ha añadido Irurzun.