La patronal eléctrica advierte de que no bajará la luz si no llueve ni hay viento

El presidente de la patronal de las eléctricas Unesa, Eduardo Montes, ha asegurado que las compañías “no tienen ningún interés en que el precio de la electricidad esté alto”. Es más, prefieren que sea bajo, ya que “incita al consumo” y “cuanto más consumo, mejor”, si bien ha asegurado que la demanda ahora ha aumentado un 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. Según Montes, “los precios altos también responden a costes más altos”.



Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Cero en la que ha defendido que los precios en España son ahora más bajos que los de los países europeos de su entorno y ha reconocido que “no hemos sabido contar de manera pedagógica cual es la realidad de las compañías eléctricas”. Y es que, “el sector eléctrico tiene imagen complicada”. Dicho esto, el presidente de Unesa ha insistido en que las eléctricas quieren que los precios sean bajos, ya que “es más caro producir con carbón o con gas que con aire” y ha querido dejar claro que las “subastas están totalmente supervisadas” y “no hay nada que no sea normal” en ellas.



El presidente de la patronal eléctrica ha afirmado que las cuencas "están bajísimas de agua", al tiempo que ha añadido que la hidráulica representa ahora un 9% de la generación del sistema, frente al 18% del año pasado, mientras que la eólica ha pasado del 32% al 21%. En este sentido, ha apuntado que mientras no llueva o sople más el viento no podrán bajar los precios, si bien ha recordado, que el incremento solo se aplicará al 30% del recibo.



En cuanto al recibo de la luz, Montes ha explicado que el 50% son tasas impuestos y subvenciones. En concreto, sobre el recibo total, el 21% son impuestos, el 30% son subvenciones y el otro 50% es sistema eléctrico.



“El sistema de fijar precios en España es igual que en el resto de países”, ha dicho el responsable de la patronal de las eléctricas, que ha afirmado que “en una subasta que se hace cada hora, van entrando distintas tecnologías y si la demanda es superior a la oferta van entrando otras tecnologías marginales, como el carbón o el gas. Y la última en entrar fija el precio”.