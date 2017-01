Liberbank y BMN, favoritos en las quinielas para la nueva ronda de fusiones de la banca

El número de entidades bancarias en España ha pasado de 60 a apenas una docena desde el inicio de la crisis, un proceso de concentración que ha venido de la mano de un ajuste de 80.000 empleos. Sin embargo, todo parece indicar que entre los retos dela banca para el recién iniciado 2017 se encontrará una nueva ronda de fusiones, en la que Liberbank y la rescatada BMN tienen muchas opciones de participar.



Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, avisa de que el contexto de bajos tipos de interés y el cambio en el modelo de negocio hará que también 2017 sea un año “complicado” para los bancos, al tiempo que considera “previsible” que haya movimientos corporativos que reduzcan aún más el número de actores en el mercado.



Entre los bancos españoles, López-Gálvez considera que “tienen bastantes papeletas” para formar parte del baile de fusiones BMN(posible fusión con Bankia) y Liberbank. Además, se esperan las salidas a Bolsa de Ibercaja y Unicaja, mientras que el Banco Populartambién será protagonista del mercado, “ya sea a través de una OPA, una ampliación de capital o una escisión de su negocio inmobiliario”.



Para los bancos con presencia internacional, el analista de Self Bank avisa de que la volatilidad del mercado de divisas “les traerá sorpresas, ya sean positivas o negativas”. Prestarán especial atención al tipo de cambio del real brasileño (BBVA y Santander), la libra esterlina (Sabadell y Santander), la lira turca (BBVA) y el dólar (Santander y BBVA).



“Dentro del mercado doméstico los bajos márgenes de intereses podrán verse compensados por la recuperación económica, por las expectativas de incremento de volumen del crédito y por la menor morosidad especialmente la ligada al sector inmobiliario, donde los precios se están recuperando”, considera el experto.



Otro aspecto que tendrá especial relevancia en 2017 es el proceso de digitalización de la banca, en el que se seguirá avanzando, según el analista de Self Bank. Junto a cambios como la actualización de las apps, “se están dando pasos agigantados en nuevos medios de pago electrónicos y en lo que se denomina el ‘alta a distancia’, que permite darse de alta como cliente desde casa a través de una webcam o incluso con la cámara del teléfono móvil. Por último, se está reforzando el servicio multicanal mediante el cual el cliente se comunica con su banco mediante redes sociales, email o chat”.



Por último, los bancos deberán adaptarse a dos cambios regulatorios próximamente: llegada de Basilea III, que trata de reducir riesgos en el sistema exigiéndoles mayores ratios de solvencia y la instauración de otro cambio que afectará a la manera de comercializar productos: MiFid II. “Ambos podrían perjudicar los resultados de la banca en años venideros”, avisa López-Gálvez.