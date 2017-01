PP y Ciudadanos ultiman un defensor del cliente financiero al margen al Banco de España

PP y Ciudadanos ultiman la creación de un organismo independiente de protección del consumidor financiero dentro del acuerdo para modificar la regulación del mercado bancario. Esa competencia corresponde actualmente al Banco de España, que a través del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, se encarga de vigilar el cumplimiento de las buenas prácticas por parte de las entidades y comprobar la transparencia informativa, así como de la de las reclamaciones y quejas de los clientes.



Así, este departamento se ocupa del desarrollo del plan de educación financiera que busca mejorar los conocimientos de la población española sobre el tema, atender a las consultas de los consumidores respecto a normas de transparencia y protección de la clientela y resolver las reclamaciones de clientes que consideran que alguna entidad bancaria ha incumplido las citadas normas.



El Banco de España tiene esta competencia en el caso de las entidades bancarias, pues en el caso de servicios de inversión, corresponde a la oficina de defensa del cliente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mientras que es el departamento correspondiente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Hacienda, la que se ocupa de proteger al cliente en su relación con las entidades de seguros.



Sin embargo, las resoluciones de estos tres supervisores sobre las quejas que reciben por parte de los clientes no son vinculantes, tan solo son conclusiones consultivas, de modo que las entidades pueden ignorarlas cuando dan la razón al consumidor. Esta situación ya despertó anteriormente quejas tanto del Banco de España como de la CNMV.



Fernando Tejada de la Fuente, director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, Jesualdo Domínguez-Alcahud, calificaron en 2015 de “frustrante y absurdo” el carácter no vinculante de sus resoluciones, lo que en su opinión impide garantizar el resarcimiento individual al consumidor, según publicaba El País.



La idea de PP y Ciudadanos es que las funciones del Banco de España queden reservadas a la vigilancia de la solvencia de las entidades bancarias y que sea la nueva autoridad independiente de protección al consumidor la que supervise los productos y proteja al consumidor, según ha explicado la formación naranja a ElBoletín.com. Lo que no se sabe todavía es si los dictámenes de este nuevo organismo serán de carácter obligatorio para los bancos o serán también resoluciones consultivas, habrá que esperar a conocer el texto que recoja las competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero.



Ciudadanos ha sido también crítico con el actual sistema de defensa de los clientes bancarios. Tras reunirse en el Congreso con diversas organizaciones de defensa de los consumidores, entre ellos la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae) para tratar el asunto de las cláusulas suelo, el vicepresidente primero del Congreso y diputado del partido liderado por Albert Rivera, Ignacio Prendes, señaló ayer que el caso ha puesto de manifiesto “el déficit en nuestro sistema de protección”.



Según Prendes, “la actuación de los organismos supervisores no ha sido la más adecuada”, pues “no han estado protegiendo a los consumidores, que es su función”, por lo que defendió la puesta en marcha de esta Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero para 'tapar' el “agujero en el sistema de protección a los consumidores”.