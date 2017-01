Europa dará ‘manga ancha’ a Italia en el rescate de Monte dei Paschi

Tras una crisis financiera que obligó a los Gobiernos europeos a inyectar un billón de euros en sus bancos –tanto a través de dinero contante y sonante como de garantías-, la Unión Europea unió fuerzas para implementar una nueva regulación que evitase que la situación volviese a repetirse. No obstante, el rescate de Monte dei Paschi di Siena que prepara el Ejecutivo italiano vuelve a poner de manifiesto que siempre hay atajos.



En ese sentido, la jefa del organismo de vigilancia bancaria de la zona euro ha defendido que no le preocupa cómo se están aplicado las normas europeas de quiebras bancarias en el rescate público del Monte dei Paschi. En unas declaraciones que recoge la agencia Reuters, la directora de la Junta Única de Resolución (SRB), Elke König, considera que tanto el Gobierno italiano como las autoridades de supervisión de la UE “están haciendo un buen trabajo” en el caso del banco más antiguo del mundo.



La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) evaluarán el plan de rescate del Gobierno italiano y el plan de negocios del banco en cuanto se cierren en las próximas semanas para verificar su cumplimiento con las normas bancarias y de competencia de la UE. König ha añadido que la SRB, que está a cargo de supervisar la liquidación ordenada de los bancos en quiebra, “sigue de cerca todos los acontecimientos relevantes en Italia y también en otros estados miembros”.



Las nuevas normas de liquidación bancaria de la UE han estado en funcionamiento desde 2016 y tienen por objeto reducir los costes de los contribuyentes en los rescates bancarios. Bajo ellas, los acreedores de un banco están obligados a soportar grandes pérdidas, el denominado ‘bail in’, antes de que una entidad pueda ser rescatada con dinero público.



Sin embargo, existe una excepción a las normas, la utilizada por Italia, que permite a los Gobiernos proporcionar a los bancos en apuros financiación en circunstancias extraordinarias en lo que se denomina una ‘recapitalización cautelar’, que conlleva menores pérdidas para los acreedores y sin desencadenar una liquidación. “Yo no me preocuparía por esa regla”, ha destacado la auditora alemana.



König considera que se cumplían algunas de las condiciones para la recapitalización cautelar, pero se ha negado a comentar si la liquidación de Monte dei Paschi, el tercer prestamista más grande de Italia, pondría en peligro la estabilidad financiera del país, otra de las condiciones para que se pueda aplicar esta vía. “No todas las quiebras bancarias son una amenaza para la estabilidad financiera”, se ha limitado a señalar.



Paralelamente al rescate, el Gobierno italiano también ha ideado un mecanismo para compensar a los minoristas con deuda ‘junior’ de Monte dei Paschi, un caso similar al que ocurrió en España con las participaciones preferentes. Sobre este aspecto, la directora del SRB considera que este mecanismo estaría en línea con las normas de la UE, aunque no ha aclarado quién debería asumir el coste de una operación de este tipo, ya sea el Estado italiano o el propio banco.