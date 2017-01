Nadal achaca la subida de la luz a la falta de lluvias y el encarecimiento del petróleo

El año ha comenzado con los precios mayoristas de la electricidad más elevados desde 2008. Para el ministro de Energía, Álvaro Nadal, este encarecimiento se explica por las escasas lluvias que están rebajando la capacidad de los pantanos y, por tanto, afectando a la generación hidráulica, a la subida de los precios del petróleo desde el acuerdo de recorte de la producción y al encarecimiento de la energía en Francia, de donde España importa mucha electricidad.



En palabras a la prensa este miércoles antes de comenzar su intervención en el Spain Investors Day, Nadal ha vuelto insistir, como ya hiciera ayer martes, en que estos tres factores son los que han llevado a que el lunes los precios mayoristas alcanzaran los 70,3 euros por megavatio hora (Mwh), o que mañana vayan a tocar los 75,28 euros Mwh, según datos recogidos por Europa Press a partir del operador del mercado ibérico, Omie.



La falta de lluvia y viento están impidiendo que las renovables aporten suficiente potencia a la red y el pacto al que llegaron a finales del año países pertenecientes y no pertenecientes a la OPEP para acabar con el exceso de oferta de petróleo está revitalizando los precios del crudo. Además, en Francia se ha encarecido la energía durante un período en el que las nucleares del país vecino han estado apagadas.



Pero no ha descartado que se sumen otros motivos a esta fuerte subida. El Ministerio ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un análisis profundo de lo que está ocurriendo, para determinar si hay algún tipo de comportamiento poco competitivo.



No obstante, el ministro ha apuntado que el encarecimiento de la luz en los últimos días no es exclusivo de España, pues se están incremento también los precios mayoristas de la electricidad en Francia e Italia, en esta racha además de bajas temperaturas.