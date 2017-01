El Tribunal de Cuentas eleva el coste del rescate a la banca hasta los 60.718 millones de euros

El “coste acumulado” del rescate con dinero público al sector financiero español asciende a 60.718 millones de euros, según considera el Tribunal de Cuentas en su ‘ Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015’ que ha remitido al Congreso de los Diputados.



En referencia a los recursos públicos comprometidos en la reestructuración bancaria, el Informe señala que, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 (cuando se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y 2015, el importe ascendió a 122.122 millones de euros.



Al margen de ese importe, el Estado otorgó avales por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones. Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.



Sin embargo, “no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público”, recuerda el Tribunal de Cuentas, que calcular un “coste acumulado” de 60.718 millones de euros. El principal componente de este coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, con una factura de 46.021 millones de euros.



“La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración”, avisa la institución.