El FROB roza de nuevo el 66% de Bankia por la factura de las preferentes

BFA Tenedora de acciones, controlada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ostenta ya una participación de un 65,9% en Bankia después de que las sentencias firmes de los tribunales sobre las participaciones preferentes y los acuerdos para evitar o poner fin a los pleitos hayan obligado al Estado a asumir las acciones del banco.



Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BFA, participado al 100% por el FROB, posee un paquete de algo más de 7.590 millones de acciones en Bankia.



El FROB llegó a alcanzar una participación del 68,4% en Bankia, pero tras la venta del paquete de un 7,5% en 2014 su porcentaje bajó hasta el 60,9%. Desde entonces, sin embargo, no sólo no se ha seguido reduciendo, sino que poco a poco se ha ido recuperando debido fundamentalmente a las sentencias firmes de los tribunales sobre instrumentos híbridos -participaciones preferentes y deuda subordinada-, así como a los acuerdos para evitar o poner fin a pleitos.



En otras palabras, tras haber vendido un 7,5% de Bankia, en los últimos tres años el FROB se ha visto obligado a comprar otro 5%.



Con la venta de un 7,5% de Bankia, el FROB ingresó 1.304 millones de euros, generando unas plusvalías de algo más de 300 millones de euros. La operación se realizó a un precio de 1,51 euros por acción, frente a los 1,02 euros a los que cotizaban en jornada de hoy. La nula rentabilidad que tendría una desinversión ahora es una de las razones que han llevado al Gobierno a aprobar una prórroga de dos años para completar la privatización de Bankia, que podría fusionarse además con BMN.



No obstante, la venta de acciones no es el único modo que tiene el FROB para recuperar parte de las ayudas. A través de los dos dividendos pagados hasta ahora, el FROB ha recibido ya 323 millones de euros. En total, Bankia ha logrado devolver ya 1.627 millones de euros.