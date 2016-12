El PSOE pide una vía extrajudicial para acelerar el pago de los bancos por las cláusulas suelo

El portavoz socialista de Economía, Pedro Saura, ha mantenido este jueves una reunión en el Congreso de los diputados con ocho asociaciones de consumidores sobre la sentencia emitida ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a los bancos a pagar a los clientes la totalidad del importe cobrado de más por las cláusulas suelo de las hipotecas. Tras el encuentro, Saura ha asegurado que están trabajando en un instrumento extrajudicial para instar al Gobierno a que acelere una solución “a coste cero” que garantice el pago de la cantidad correspondiente a los afectados.



“No cabe posibilidad de negociación ni de quita”, ha asegurado el portavoz de Economía del PSOE. Según ha explicado, el objetivo de la formación es articular vías de solución extrajudiciales para que “se cumpla la sentencia y se devuelva todo lo que se tenga que devolver” de la manera “más barata y a coste cero para los consumidores afectados”, recoge Europa Press.



En este sentido, Saura ha asegurado que los socialistas seguirán reuniéndose con las organizaciones de consumidores en los próximos días para desarrollar una iniciativa parlamentaria. Pretenden articular una solución “en semanas, no en meses” para que cobren todos los afectados por las cláusulas suelo, especialmente los más vulnerables



Adicae, Asgeco, Cecu, Fuci, Hispacoop, Unae, OCU y Facua, las asociaciones que se han citado con el portavoz del PSOE, están también de acuerdo en buscar una vía extrajudicial para que los bancos paguen de oficio lo cobrado indebidamente sin necesidad de que el cliente afectado tenga que reclamarlo. Manuel Pardos, presidente de la primera de las organizaciones citadas, ha asegurado que se reunirá próximamente con otros grupos parlamentarios para buscar decisiones que “obliguen al Gobierno a ejercer una defensa y protección de los consumidores”.

En su opinión, a la banca le interesaría la vía judicial porque “con un poco de suerte sólo reclama entre el 15% y el 20%”.



El TJUE dictaminó ayer miércoles la retroactividad total en la revolución de los importes cobrados indebidamente en los préstamos hipotecarios por la introducción de cláusulas suelos declaradas nulas y no sólo a partir del 9 de mayo de 2013, como habñia dictaminado previamente el Tribunal Supremo.