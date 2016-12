La banca deberá devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo

Revés para la banca en la batalla contra las cláusulas suelo de las hipotecas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha fallado a favor de los clientes y las entidades financieras tendrán que devolver todo lo que los clientes han abonado de más durante la vida del préstamo y no sólo a partir del 9 de mayo de 2013, como determinó el Tribunal Supremo. Los analistas calculan que la cifra asciende a 4.800 millones de euros.



El TUE considera que la legislación europea se opone a una jurisprudencia nacional según la cual los "efectos restitutorios" vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas tras la sentencia de la resolución judicial que, precisamente, declara el carácter abusivo de la cláusula.



Además, argumenta que este carácter abusivo "debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", por lo que tiene que permitir "la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor".



La decisión ha pillado por sorpresa al mercado. El abogado general del Tribunal de Luxemburgo recomendó en julio limitar la retroactividad a mayo de 2013 para evitar hacer un roto en las cuentas del sector financiero. Las sentencias del tribunal suelen respetar el razonamiento preliminar, aunque no es vinculante.



El letrado europeo sostuvo entonces que las “repercusiones macroeconómicas” asociadas a la amplitud con que se utilizaron estas cláusulas justificaban en particular esta limitación, un argumento similar al del Tribunal Supremo español, que declaró abusivas estas cláusulas, pero limitó la compensación: la banca debía devolver a los clientes el importe total cobrado de más a partir del 9 de mayo de 2013.



El roto



Según los cálculos de los analistas de Ahorro Corporación, el impacto de retroactividad total en las cotizadas ascendería a unos 4.800 millones de euros.



Frente a estas cifras, los bancos habrían provisionado unos 1.300 millones de euros con los que apenas se cubriría el escenario más benévolo (1.500 millones para la retroactividad parcial). En términos absolutos, estos expertos señalan que BBVA sería la más afectada, con unos 1.764 millones de euros, seguida de CaixaBank (1.200 millones) y Banco Sabadell (720 millones).



En términos de impacto en la ratio de capital de más calidad (CET1), el banco más afectado atendiendo a las cantidades no provisionadas sería Liberbank, con un impacto de 252 millones de euros, señalan los analistas de AC.



Las cláusulas suelo son aquellas que fijaban un tope mínimo de intereses que los clientes de contratos hipotecarios debían pagar. Estas cláusulas han impedido a los afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España.