Carmena confirma a su entorno de confianza que no volverá a presentarse a la Alcaldía

La nominación de Íñigo Errejón como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa qué candidato que presentará la formación morada al Ayuntamiento en 2019, lo que ha hecho que todas las miradas se hayan puesto en la carismática Manuela Carmena. Sin embargo, y según elconfidencialdigital.com, la alcaldesa de Madrid ha confirmado, por enésima vez, en esta ocasión, a su equipo de máxima confianza que no repetirá e como candidata de Ahora Madrid al Ayuntamiento: “Me voy a mi casa. No voy a volver a presentarme a las elecciones”.



Este medio online subraya que Carmena lo tiene claro. No va a volver a presentarse ni aunque se lo pidan. Y hace notar que e n sus últimas comparecencias, Carmena ha deslizado que, una vez termine la legislatura, dejará la política. “No me insistáis mucho que tengo unas ganas de irme a casa...”, confesó hace una semana en un encuentro vecinal en Carabanchel.



Recordando elconfidencialdigital.com que Manuela Carmena ya avanzó, a comienzo de la legislatura, que ella solo estaría cuatro años al frente de la gestión de la capital. Y parece dispuesta a cumplir su palabra.