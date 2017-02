Montoro le pone las cosas difíciles al nuevo director de Telemadrid al reclamar 17 millones

Hacienda podría provocar los primeros ‘dolores de cabeza’ al nuevo director general de Telemadrid, José Pablo López, ya que el ministro Cristóbal Montoro, ha abierto una inspección fiscal a la televisión madrileña a la que reclama casi 17 millones de euros.



Lo cuenta hoy vozpopuli.com, que sostiene que “las primeras semanas de José Pablo López como director general de Telemadrid no serán, precisamente, un remanso de paz” y afirma que el hasta ahora ejecutivo de 13 TV, que tomará posesión este miércoles de su cargo, lo hará con varios asuntos sobre la mesa que amenazan con dificultar el arranque de su proyecto. Entre ellos, “el relativo a las actas que inspección que la Agencia Tributaria mantiene sobre esta televisión autonómica por la revisión del IVA de los años 2012, 2013 y 2014, por un importe de 16,72 millones de euros”.



Explica el citado digital que “la Agencia Tributaria cambió en 2012 el criterio utilizado para calcular las cuotas de IVA de las televisiones autonómicas. Entonces, las situó dentro del grupo de entidades públicas de ‘naturaleza dual’, que no tienen la posibilidad de deducirse todo este impuesto a la hora de adquirir bienes y servicios, según explicó recientemente López a su Consejo de Administración.



Aclara que el medio online Telemadrid ha recurrido estas actas ante el Tribunal Económico-Administrativo Central para intentar eludir el pago de la cantidad reclamada por Hacienda y también hace notar que los asesores fiscales de la televisión autonómica (Price Waterhouse Coopers) han expresado su “casi total seguridad” en que esta situación se resolverá en favor de la cadena madrileña, dado que el cambio en la ley del IVA introducido en enero de 2015 devuelve a estas empresas públicas a la situación anterior a 2012.



Aunque recalca que “la AEAT aún no ha cerrado esta inspección, lo que hace que permanezca la incertidumbre en el nuevo cuadro de mando de Telemadrid, que espera que este frente abierto con la Agencia Tributaria no afecte a la situación financiera de la cadena”.



Además, según vozpopuli.com, el conflicto relativo a estas actas no es el único relacionado con el departamento de Cristóbal Montoro que preocupa en esta cadena. E informa que los nuevos responsables de la cadena “temen que un posible cambio en la interpretación que realiza la AEAT sobre las aportaciones públicas que reciben las televisiones autonómicas obligue a Telemadrid a pagar el 21% de IVA sobre el contrato-programa que mantiene con la Comunidad de Madrid”.



Dice el digital que eEl Ente Público Radio Televisión Madrid no ha recibido comunicación de inspección a este respecto, al contrario que las televisiones autonómicas de Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero deja claro que en caso de que tuviera que abonar IVA sobre la subvención pública que recibe, su presupuesto quedaría reducido en 11,8 millones de euros, "lo que supondría un duro golpe para el proyecto de López."