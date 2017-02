El tijeretazo a las becas del ministro Méndez de Vigo

Resulta que hay un montón de estudiantes andaluces que debe estar que trina con el Ministerio de Educción ya que son beneficiarios de becas que no han cobrado y o que se han quedado en cantidades insignificantes, un tijeretazo del Departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo que está pasando inadvertido.



Nos enteramos por elplural.com de que “en estos momentos hay 113.000 alumnos andaluces de enseñanzas no universitarias “que siguen sin cobrar la beca que tienen que recibir por parte del Ministerio de Educación” y ello porque, desde el día 28 de diciembre, "el ministro no ha tenido tiempo de firmar el documento” que daría luz verde al cobro.



La denuncia –tal y como señala el digital- la hizo ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que ha asegurado que el pago de las becas sí se está produciendo en otras comunidades. Simultáneamente, el portavoz ha denunciado que centenares de alumnos andaluces están viendo drásticamente reducida la cuantía de su beca por una interpretación “escandalosamente restrictiva por parte del Ministerio de su propia norma”.



Según explicó el Ejecutivo andaluz el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, llamó ayer al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, para trasladarle su preocupación por ese retraso en el pago de becas a alumnos andaluces no universitarios, especialmente de Formación Profesional denunciado que, cuando muchos de esos estudiantes reciban las becas, “percibirán cuantías ridículas".



Y hace notar que “la denuncia de Vázquez han venido haciéndola también en las últimas semanas en los medios de comunicación estudiantes de Formación Profesional a los que se les concedieron becas de entre 2.000 y 3.000 euros que se están quedando en 260 euros.



Y cómo está haciendo eso el Ministerio. Pues según el digital que dirige Enric Sopena porque ha interpretado “de manera torticera” la convalidación de asignaturas. Están viendo recortada su beca alumnos de Formación Profesional que cursan un grado superior y han convalidado alguna materia de un curso anterior, ante lo cual el Ministerio de Educación ha considerado que esa convalidación supone una matrícula parcial y no completa, por lo que les ha reducido la beca completa que tenían concedida tras cumplir los requisitos exigidos por el ministerio.