‘Spain Second’, el vídeo con el que España se presenta a Trump

“America first”, la expresión que el presidente de EEUU, Donald Trump, usó durante el discurso de toma de posesión, ha levantado una oleada de parodias en todo el mundo después de que un programa de televisión holandés respondiese a Trump con un vídeo (‘America First, The Netherlands second?’) en el que le presentaba las ‘bondades’ del país.



A raíz de este vídeo, que ya se ha hecho viral, un grupo de ‘late shows’ de Europa se ha unido para crear el site everysecondcounts.eu, una web para ir subiendo las versiones de otros países. No sólo Europa se ha animado a este concurso para ser el segundo país tras EEUU, sino que Australia, India o incluso Irán también se han postulado.



En la versión de España, por ejemplo, se presenta a los españoles como los “mexicanos europeos, los mexicanos buenos”, se apunta que se construyó un “muro de virus” que se hizo pagar a los aztecas, y se destacan los paralelismos entre la Inquisición española y el Ku Klux Klan.



También hay referencias a Julio Iglesias, “más macho e incluso más naranja” que Trump o incluso al Ecce Homo de Borja, así como al flamenco, “como el blues pero con gente banca”.