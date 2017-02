Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho de Interior

“Jorge Fernández Díaz autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior, entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes”.



Eso es lo que revela hoy el independiente.com, que, que asegura que “esa autorización explicaría que la investigación encargada en su día a la Policía Judicial se cerrara sin resultado alguno, y también que el ex ministro desistiera de interponer una querella por posible revelación de secretos cuando el diario Público difundió el contenido de las cintas en la recta final de la campaña de las elecciones generales del pasado 26 de junio”.



El digital que dirige Casimiro García-Abadillo, asegura que “frente a la versión que ofrece el ex ministro”, las fuentes que ha consultado “aseguran que éste dio el visto bueno a que se colocara un sistema de grabación en su despacho de Interior, siguiendo la recomendación de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y persona de su máxima confianza. Fue Fernández Díaz quien lo nombró número dos del cuerpo semanas después de que Rajoy lo eligiera a él en diciembre de 2011 para ocupar el Ministerio del Interior”.



Asegura elindependiente.com que “en pleno órdago soberanista, la razón esgrimida para adoptar tal medida fue que el ministro, en caso de obtener información relevante por parte de alguno de sus interlocutores, debía tener pruebas ante un posible desmentido o ante la eventualidad de que Daniel de Alfonso decidiera dar marcha atrás”.



Y asegura que sus fuentes “sitúan la instalación del dispositivo de grabación en el otoño de 2014, justamente con motivo de la primera reunión que Fernández Díaz mantuvo en su despacho de Interior con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña”. Recalcando que “l ministro autorizó las escuchas convencido por Pino, que insistió en la gran cantidad de información sensible sobre los políticos soberanistas que manejaba De Alfonso. Ese primer encuentro se produjo el 2 de octubre y tuvo continuidad el 16 del mismo mes, tres semanas antes de la consulta independentista que impulsó la Generalitat el 9-N”.



Y señala que “otro de los motivos que propiciaron la autorización del dispositivo fue el recelo que en Interior existía hacia Daniel de Alfonso por el hecho de que éste había sido nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña a propuesta de la antigua CiU, si bien contó también con el apoyo del PSC, PP y C’s cuando se votó su nombramiento en el Parlament el 21 de julio de 2011”. Haciendo notar que “también que su interlocutor tenía fama de grabar sus conversaciones”.



Precisando el mencionado diario online que “el equipo de grabación se montaba ex profeso para las citadas entrevistas y, posteriormente, se retiraba por el mismo equipo que lo había instalado en el despacho del ministro”, aunque “no se descarta que otras conversaciones fueran también grabadas”.