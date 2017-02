¿Puede el e-Learning mejorar la productividad de las empresas?

El elearning, o lo que es lo mismo la educación en línea, está de moda y se prevé que su aumento continúe con la misma tendencia que el año pasado, en el presente 2017. Aunque no hace mucho tiempo esta idea era impensable como medida a implantar en las empresas, lo cierto es que muchas se están sumando a esta modalidad porque, sencillamente, resulta más rentable que la educación tradicional en muchos aspectos. Uno de los más fundamentales es que requiere de poca inversión y, con esta, se obtiene un mayor beneficio. Dentro de este modelo de aprendizaje sobresale la gamificación para empresas. Como el mismo término apunta se trata de adquirir conocimientos mediante técnicas y mecánicas de juego. Esto, a los empresarios con más tiempo de carrera les puede sonar a broma, ¿qué un empleado juegue? Pero, lo cierto es que, como desde pequeños, las cosas que se aprenden de una manera amena se retienen mucho mejor en la memoria y resultan más interesantes. Así que, rotundamente sí, el elearning mejora la productividad de las empresas. Vamos a analizarlo al detalle.



Una cosa en la que estarán todos los empresarios de acuerdo (incluso los que empleen menos las nuevas tecnologías) es que el aprendizaje es un valor añadido y que, cuanto más y mejor formado esté el equipo de profesionales con el que se cuenta, mejor. Como es lógico, con el transcurso del tiempo (y más en el apartado tecnológico) los conocimientos se amplían y cambian y resulta imprescindible una 'puesta a punto' cada cierto tiempo. Lo que se ha venido observando años atrás es que cuando los empleados asistían a conferencias, seminarios o similares llegaban a resultar tediosos por las forma en que se impartían y la inversión no acababa de ser rentable, aunque seguía siendo necesario adquirir nuevos conocimientos.



La opción que ofrece elearning es aprender con cursos concretos en cada caso (según se requiera) aprovechando los servicios audiovisuales y los contenidos multimedia. Como los conocimientos se ven más atractivos, resultan más eficaces. Se calcula que, por cada euro que se invierte en este tipo de formación se consiguen (como mínimo, 30 de beneficio) Se ha comprobado también que el engagement (o lo que es lo mismo, el compromiso y la motivación) por parte de los empleados aumenta en un 18%. Ellos mismos son capaces de generar hasta un 26% más de beneficios que aquellos empleados que no han tenido acceso a una formación virtual. Quienes participan en curso online revisan mucho más (hasta cinco veces) los materiales que se les han proporcionado para su aprendizaje.



Uno de los factores determinantes de este tipo de educación es la gamificación. Como se aprende jugando, de una manera amena y atractiva, se ha calculado que se ahorra entre un 40% y un 60% en cuanto al tiempo que se requiere para el aprendizaje. Además, los conocimientos adquiridos se retienen entre un 25% y un 60%. En cambio, cuando la educación es tradicional (cara a cara) es porcentaje pasa a ser de entre el 8% y el 10%.



Pero, ¿qué es la gamificación?



Gamificación es la suma de las ventajas que ofrecen los juegos (que resultan motivadores y estimulantes) junto con la tecnología (que aporta mejores resultados que las enseñanzas tradicionales) Aunque es algo novedoso su implantación está creciendo a pasos agigantados. Las empresas más reticentes a este modelo de aprendizaje tan sólo tienen que echar un vistazo a las cifras esclarecedoras. Tanto para Recursos Humanos, como marketing, formación y ventas, son áreas que pueden salir muy beneficiadas por las soluciones que aporta.



De hecho, se calcula que el elearning estará presente en, al menos, un 70% de las empresas que se encuentran incluidas en el Ranking Global 2000 de la revista Forbes, lo que supuso un flujo de dinero de casi 26.000 millones de euros en 2016.



Los empresarios que ya se hayan dado cuenta de las ventajas que tiene la gamificación pueden aliarse con la herramienta Fight2Lear para comprobar, por sí mismos, los resultados. Hasta el momento, más de 300 proyectos ya se han unido a este sistema de aprendizaje, contando con más de 100.000 personas formadas.



Cómo emplear estas iniciativas de la manera correcta



Por supuesto, el elearning no es una solución igual para todas las empresas, es una herramienta y, como tal, sus resultados dependen de cómo se emplee. Algo que resulta fundamental es hacer un diagnóstico previo de las áreas que se quieren mejorar porque todo aprendizaje se basa en una necesidad real. Así pues hay que preguntarse qué queremos que aprendan los empleados para aumentar el rendimiento.



Por otro lado, los mismos trabajadores, como parte fundamental de la empresa que son, han de sentirse involucrados. Una muy buena idea es preguntarles a ellos, directamente, qué necesitan. Nadie mejor que los empleados para poder responder a esta pregunta. Esto, además, les hará sentirse más motivados.



Por último, hay que crear un espacio digital adecuado y colectivo al que se pueda acceder, de manera flexible, tanto durante la formación como a posteriori.