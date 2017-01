Rato desoyó la petición del Banco de España de bajar el sueldo a la cúpula de Caja Madrid

El Banco de España pidió a finales de 2011 a la cúpula de Caja Madrid, entonces presidida por Rodrigo Rato, “la reducción del sueldo de los directivos como forma de flexibilizar (reducir) el número de bajas de personal”, según nuevos documentos internos enviados por el Banco de España a la Audiencia Nacional una documentación que ha sido aportada dentro de la pieza separada de las preferentes de la caja madrileña y de la que informa hoy vozpopuli.com.



El digital aclara que era una sugerencia por su “factor ejemplarizante”, no una imposición, ya que por aquel entonces el regulador no tenía competencias al respecto, dependía de la Comunidad de Madrid, que cayó en saco roto.



Recalca vozpopuli.com que, por el contrario, “salvo alguna pequeña bajada como la de Rato (pasó de 2,76 millones en Caja Madrid en 2010 a 2,436 millones en 2011 en Bankia), las remuneraciones de los directivos de la entidad siguieron en niveles millonarios hasta que el Gobierno impuso limitaciones en 2012”.



Explica el citado medio online que “estas son algunas de las conclusiones de los nuevos papeles internos del Banco de España enviados al caso Bankia, que ponen de manifiesto lo mismo que los anteriores: el desgobierno, mala gestión y sueldos desproporcionados que había en Caja Madrid, antes de su fusión con Bankia.



Vozpopuli.com señala que otro de los aspectos en los que Rato ignoró al Banco de España es en el fichaje de un número dos con más experiencia en banca. Antes de su incorporación a Caja Madrid, a principios de 2010, el regulador señalaba que “creemos que la presidencia ejecutiva debería complementarse por una dirección general con experiencia bancaria reconocida (esquema La Caixa), que permita una gestión profesional”. Este puesto no se cubrió hasta mediados de 2011 con la incorporación de Francisco Verdú, procedente de Banca March.