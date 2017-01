Los mejores artículos tecnológicos de 2017

El mundo de la tecnología crece a velocidad de vértigo, y es que en cuanto se puso en marcha no dejó de volar. ¿Quién recuerda los tiempos sin Internet? Las redes sociales, el WhatsApp… Cuando no existía el bluetooth y no podíamos hablar en el coche, o cuando no existían los teléfonos móviles. Si querías hablar con alguien tenías que pillarlo en casa.



Sin duda hay elementos que han marcado más impacto que otros, y la llegada de Internet es un punto clave en la tecnología y la base de prácticamente todos los inventos. Hoy en día tenemos miles de inventos que aparecen casi cada día. Y en este mundo sin frenos de los avances, hay muchos adictos que quieren saber qué será lo próximo.



Para los adictos y no adictos, para los curiosos y simplemente para los que quieren saber, aquí te ofrecemos algunos avances tecnológicos que triunfarán en 2017.



Las gafas virtuales



Este tipo de gafas ya está revolucionando, no el mercado, sino el mundo. También llamados cascos de realidad virtual a HMD (Head-mounted Display), estos artilugios no pasarán desapercibidos en el mundo de la tecnología, pero, sobre todo, en el mundo gamer.



Y es que si hay alguien que conoce bien la tecnología son los fans de los videojuegos. Son los primeros que conocen los últimos accesorios: teclados, ratones, y conseguir las mejores gafas virtuales, es el deseo de muchos.



El término de la realidad virtual, aunque se escucha mucho más ahora, ya se acuñó en los años 80, y se refiere a un entorno lleno de escenas que podemos ver utilizando algún tipo de dispositivo 3D, como las gafas virtuales. El uso de estos artilugios te transportará a otra realidad por medio de las imágenes y audios que crea esta tecnología. Aunque se asocia normalmente con el mundo de los videojuegos, se aplica en otras áreas como en el entrenamiento militar o la medicina.



Con las gafas podrás conseguir un mayor efecto de realidad, ya que serán el sustituto de tu monitor de ordenador. Una vez te pones las gafas, tus movimientos se sincronizan con las imágenes que observas, de modo que la sensación es de realidad total. De este modo, podremos conocer lugares sin haber estado en ellos, pues es posible que captemos todas las sensaciones, por medio de las gafas virtuales.



Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo



El último lanzamiento de la Nintendo Wii U no tuvo el éxito esperado, algo que los creadores han intentado mejorar en esta nueva consola. Se presentó el octubre pasado y su lanzamiento está previsto para marzo de 2017, siendo el objetivo que vuelva a reinar en los hogares del mundo. Como nos informan desde accesoriogaming.es, se espera que sea uno de los lanzamientos del año.



La mayor novedad que presenta esta consola es la de adaptarse al jugador. El tiempo es el principal problema de todo gamer, y es que nunca se tiene tanto tiempo como se quiere para los videojuegos. Pues bien, la nueva Nintendo te dice que se adapta a ti, de modo que es ella la que tiene que adaptarse a tus tiempos para que puedas jugar mucho más.



El caso es que la Nintendo Switch combina la consola tradicional y los juegos portátiles, de modo que se puede conectar a la televisión cuando uno quiera, y también cuando quieras puedes retirarla y continuar el juego en sus pantallas, que por supuesto, son de alta definición.



Newskill Hanshi Spectrum, teclado Mecánico



Y continuando en el mundo gamer, uno de los accesorios que más se demandan son los teclados gamer. Se trata de teclados mecánicos que presentan una tecnología apta para este universo, donde jugar es lo importante y los accesorios te llevarán a la victoria.



El teclado mecánico NewSkill Hanshi Spectrum presenta nuevos detalles que hacen que los jugadores de todo el mundo quieran tenerlo. Este teclado tiene un diseño totalmente mecánico y es totalmente personalizable. Pero este no es el único atractivo de este teclado mecánico, sino que además cuenta con opciones pre-programadas para ahorrarte el paso de configurarlo si te resulta incómodo.



La comodidad no falta en este accesorio, y es que cuenta con reposamuñecas extraíble para facilitar al jugador la postura. Si quieres saber más sobre este teclado, encontrarás la información en accesoriogaming.es.



Consola Scorpio de Xbox



Y los lanzamientos de consolas están a la orden del día, lo que parece una auténtica guerra de videojuegos. Los títulos, la velocidad de los gráficos y el realismo que consiguen son algunos de los factores con los que luchan por conseguir la mejor fama entre los usuarios. Algo que, sin duda, encanta a sus clientes.



La nueva consola de Xbox, a la que han bautizado con el misterioso nombre de Proyecto Scorpio, será la más potente de la historia, y permitirá jugar en 4K. Es sin duda un avance que se espera con impaciencia, pero su lanzamiento no está previsto hasta la Navidad del 2017.



Tecnología 3D para Windows



Y en el mundo de la realidad virtual, Windows no podía ser menos, de modo que la nueva actualización de Windows 10, vendrá con herramientas para adentrarse en este magnífico mundo 3D.



La actualización contará con métodos para poder fotografiar un objeto en tres dimensiones con el teléfono móvil. Además, aparece el Paint 3D, por lo que ya no es un programa de pintar, sino que al añadir las dimensiones se convierte en un accesorio para mezclar 3D con elementos de dos dimensiones.



Por supuesto cuentan con unas gafas 3D para poder interactuar con estos objetos. Si has creado un objeto 3D o lo has fotografiado, con las gafas lo podrás manipular como si fuera totalmente real.



Otra de las ventajas que presenta esta actualización de Windows y la que le acerca a un más a la visión futurista que tenemos, es que permitirá usar las aplicaciones de tu móvil en cualquier lugar, con lo que podrás decorar las paredes de tu vivienda con pantallas. Por ejemplo, la información meteorológica puede estar en la pared de tu habitación. Por supuesto también las fotos que tú elijas.