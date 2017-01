¿Para qué se usa Instantor en la concesión de minicréditos online?

Ya quedan pocas personas que no sepan que es un minicrédito online. Estos pequeños préstamos de hasta 300€ se conceden en minutos a través de internet. Hay que tener en cuenta que su rapidez no implica que detrás de este negocio no existan complejos estudios de viabilidad.



Los formularios de solicitud que rellena el cliente proveen de la suficiente información al prestamista para saber el riesgo que existe de impago. Datos como el barrio en el que vive la persona, su edad o el tipo de trabajo es más que suficiente para cualquier software de viabilidad de hoy en día.



Además de esto las empresas de mini préstamos ahora cuentan con una herramienta llamada Instantor. Esta herramienta consigue captar en décimas de segundo los movimientos de la cuenta bancaria del cliente y se la ofrece a la empresa financiera para que evalúe su balance bancario. Cabe señalar que el uso de este sistema no conlleva ningún riesgo para el usuario más allá de que terceras empresas conozcan su estado de cuenta.



Aunque fácil de conseguir este producto financiero, como cualquier deuda no está exento de riesgos. Cabe ser responsable a la hora de aceptar las condiciones y prever si llegado el momento se podrá devolver el dinero más los elevados intereses. Los impagos en estos casos suelen acarrear fuertes costes de demora y pasado el tiempo es posible que los clientes que siguen sin pagar vean su nombre incluido en ficheros de morosos como el ASNEF.



Cabe por tanto comparar ofertar y contar con el dinero suficiente llegado el momento para hacer frente a la deuda.